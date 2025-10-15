Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat, miercuri seara, într-o intervenție la Antena 3, că optimismul său privind evitarea unei recesiuni economice în România se bazează pe date concrete și pe progresele semnificative înregistrate în atragerea fondurilor europene. Oficialul a subliniat că România este, în prezent, „un mare șantier”, iar investițiile publice ating un nivel fără precedent.

Pîslaru a arătat că procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost finalizat, urmând ca aprobarea Comisiei Europene să fie primită pe 22 octombrie. El a explicat că discuțiile tehnice s-au încheiat cu succes și că Guvernul a reușit să atingă obiective considerate anterior imposibile.

Ministrul a adăugat că va fi lansat un tablou de bord digital care va permite monitorizarea tuturor proiectelor finanțate prin PNRR și politica de coeziune, în total aproximativ 30.000 la nivel național.

„Discutăm despre cifre reale, despre un pic de profesionalism pe care guvernul actual l-a adus în pregătirea mai bună a absorbției acestor fonduri europene. Mai avem 11 luni pe PNRR. Vă pot da această știre că pe partea de PNRR am încheiat discuțiile de revizuire complet și urmează acum doar aprobarea comisiei pe 22 octombrie, săptămâna viitoare, lucruri care au fost considerate aproape imposibile în trecut, au fost rezolvate de actualul guvern. Veți vedea un tablou de bord cu toate proiectele. Sunt aproape 30.000 de proiecte, pentru că le-am luat la puricat unul câte unul și acum vom putea să arătăm românilor și dumneavoastră, mass media, absolut toate proiectele și pe PNRR, și pe coeziune. Țara este un mare șantier în acest moment”, a explicat Pîslaru pentru postul tv.

Oficialul a precizat că ritmul de absorbție a fondurilor europene s-a accelerat considerabil, iar majoritatea primăriilor din țară derulează în prezent proiecte finanțate din surse europene.

Dragoș Pîslaru a estimat că România are de cheltuit aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR până la finalul lunii august 2026, în timp ce pe partea de coeziune sumele disponibile se ridică la circa 5 miliarde de euro.

Pentru anul 2025, Pîslaru a anunțat un nivel al absorbției între 4,6 și 4,7 miliarde de euro, iar pentru anul viitor o depășire a pragului de 5 miliarde. În total, portofoliul gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene depășește 50 de miliarde de euro.

„Toate primăriile, aproape din toată țara, au proiecte pe fonduri europene. Eu însumi am început să vizitez în teritoriu aceste proiecte și le văd progresul și vom putea urmări într-adevăr, așa cum trebuia să facem de acum cinci ani de zile, aceste proiecte. Și sumele sunt clare. Sunt 13 miliarde pe PNRR pe care trebuie să le cheltuim până anul viitor, pe 31 august 2026, și avem circa 5 miliarde de euro pe coeziune. Anul acesta vom fi la 4,6- 4,7 miliarde pe 2025 și anul viitor depășim 5 miliarde. Pe partea de politică de coeziune, vă readuc aminte că am acum în portofoliu, la MIPE, circa 50 și ceva de miliarde de euro de gestionat. Cred că este absolut imperativ să accelerăm această absorbție”, a completat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În ceea ce privește prioritățile instituției, ministrul a afirmat că orientarea principală a Guvernului este către beneficiarii direcți ai fondurilor, pentru a sprijini implementarea proiectelor eligibile.

El a explicat că anumite proiecte au fost eliminate din PNRR deoarece nu erau demarate sau prezentau supracontractare, însă a subliniat că pentru administrațiile care au lucrat eficient există toate condițiile pentru finalizare.

Pîslaru a menționat că Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare, a asigurat resursele necesare pentru finanțarea investițiilor prin rectificarea bugetară. Oficialul a subliniat că investițiile publice reprezintă 8% din Produsul Intern Brut în 2025, un nivel record, iar pentru anul viitor se anticipează o creștere suplimentară.