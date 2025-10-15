Fostul președinte Traian Băsescu a comentat anunțul președintelui actual Nicușor Dan, care spusese că vrea să implice SRI în lupta împotriva corupției prin viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării.

Când a fost întrebat pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns ironic că preferă să urmărească situația, pentru că, potrivit lui, în România nu mai există corupție. Fostul președinte a spus că nu comentează, ci privește. Când a fost rugat să-i dea un sfat președintelui Nicușor Dan, Băsescu a refuzat.

„Prefer să privesc, mai ales că în România nu mai există corupție. Nu comentez! Privesc”, le-a spus el celor de la știripesurse.ro.

Președintele Nicușor Dan a explicat că noua Strategie Națională de Apărare, care trebuie gata până la sfârșitul lunii noiembrie, va avea două obiective principale: războiul hibrid al Rusiei împotriva României și lupta împotriva corupției.

El a spus că fenomenul corupției trebuie atacat direct și că această problemă, care afectează societatea, trebuie să fie o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale și juridice bine stabilite.

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”, a zis el.

Potrivit spuselor sale, implicarea SRI trebuie făcută cu mare grijă pentru a evita problemele de în trecut dintre serviciile de informații și procurori. El a explicat că SRI trebuie să se ocupe doar de colectarea de informații, iar mecanismele trebuie să fie constituționale și clar separate de activitatea Parchetului. SRI ar trebui să transmită informațiile către Parchet și să nu se implice direct în anchete penale.

Documentul Strategiei Naționale de Apărare urmează să fie aprobat în CSAT și apoi trimis Parlamentului pentru adoptare. Președintele României a precizat că termenul de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea sa, va fi respectat.

„Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații, dar mecanismele în care SRI se implică trebuie să fie absolut constituționale, iar demarcația dintre servicii și parchet foarte bine stabilită. Termenul de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea mea, va fi respectat”, a precizat el.

Analiștii consideră că planul ar putea fi o reeditare a colaborării SRI-DNA, dar cu reguli clare. Totuși, juriști și politologi avertizează că orice extindere a rolului SRI în justiție poate readuce problemele care au existat între anii 2010 și 2015.