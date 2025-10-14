Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni că o prezență consistentă a capitalului străin în țara noastră ar putea reprezenta unul dintre principalele motoare de dezvoltare economică în următorii ani. Șeful statului consideră că România are încă un potențial uriaș de atragere a investițiilor, în special din partea Statelor Unite, în domenii strategice precum energia, mineralele, tehnologia informației și „inteligența artificială”.

„O creştere a economiei româneşti poate să vină dintr-o prezenţă mare a investiţiilor străine şi este foarte mult spaţiu pentru investiţii americane în România. Pentru asta noi trebuie să definim care sunt acele zone, energie, minerale, IT şi inteligenţă artificială”, a declarat Nicușor Dan pentru stirileprotv.ro.

Președintele a explicat că, pentru a atrage mai multe investiții, este necesar ca autoritățile române să ofere predictibilitate economică, un cadru legislativ clar și parteneriate solide cu investitorii internaționali. În opinia sa, investițiile americane pot aduce nu doar capital, ci și know-how tehnologic și inovație.

Pe lângă economie, Nicușor Dan a subliniat că securitatea națională rămâne o prioritate majoră a mandatului său. El a evidențiat rolul crucial al Statelor Unite în asigurarea stabilității României și a regiunii, prin prezența militară americană la bazele de la Deveselu și Mihail Kogălniceanu.

„Există două preocupări principale pentru acest început de mandat: securitatea şi economia. Securitate înseamnă echipare şi păstrarea unei forţe de descurajare în România. Şi aici rolul Statelor Unite este foarte important. Faptul că există Deveselu, faptul că există prezenţa militarilor americani la Kogălniceanu, asta este o garanţie de securitate”, a declarat președintele.

Întrebat despre posibila retragere a militarilor americani din România, Nicușor Dan a subliniat că interesul național este menținerea unei prezențe militare americane constante pe teritoriul țării noastre.

„Există şi avantaje ale prezenţei americane. România are o bază militară la Kogălniceanu care este mult mai apropiată de zona Orientului Mijlociu decât alte baze militare americane din Europa. Încercăm să avem un parteneriat care să fie reciproc avantajos”, a adăugat șeful statului.

Potrivit acestuia, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA reprezintă un pilon esențial al politicii externe a României, atât din perspectiva securității, cât și a dezvoltării economice. Nicușor Dan a subliniat că România poate deveni un hub regional pentru investiții americane, în special în domenii emergente precum tehnologia verde, digitalizarea și inteligența artificială, dacă va reuși să creeze un climat investițional stabil și predictibil.