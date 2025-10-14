Primăria Municipiului București a pus în consultare publică un proiect de hotărâre ce vizează stabilirea unui program orar pentru activitățile de aprovizionare, curierat și salubrizare pe teritoriul Capitalei. Conform documentului, circulația și staționarea vehiculelor folosite pentru aceste activități ar urma să fie interzise în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, pe toate arterele din București.

Primarul general, Stelian Bujduveanu, a explicat că măsura este necesară pentru a gestiona mai eficient traficul din Capitală:

„Traficul din București este una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale și, în același timp, o sursă permanentă de nemulțumire pentru cetățeni. Avem astăzi peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate în Capitală și alte aproximativ 300.000 care intră zilnic din județele limitrofe. Este evident că acest oraș nu mai poate susține un asemenea volum de trafic fără măsuri clare de prioritizare.”

Edilul a subliniat că, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, au fost analizate datele privind mobilitatea urbană, iar concluzia a fost necesitatea restricționării temporare a vehiculelor care nu au un rol esențial în orele de vârf.

„Nu este o măsură împotriva agenților economici sau a operatorilor de salubritate, ci una în favoarea cetățenilor. Această măsură, odată pusă în practică, va elibera din trafic 150.000 de mașini. Intervalele orare 7:00-10:00 și 16:00-19:00 trebuie să fie dedicate bucureștenilor care merg la serviciu și care duc și aduc copiii de la școală.”

Prin această inițiativă, municipalitatea urmărește:

-fluidizarea circulației în orele de vârf;

-creșterea siguranței rutiere în zonele pietonale și în apropierea școlilor;

-diminuarea poluării sonore și a emisiilor;

-menținerea lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și eficiente;

-alinierea reglementărilor la bunele practici existente în alte orașe mari din România și din Uniunea Europeană.

Nerespectarea acestor reguli va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei. Verificările și aplicarea amenzilor vor fi făcute de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, polițiile locale de sector, precum și de personalul împuternicit de primarul general.

De la aceste restricții sunt exceptate, fără a fi nevoie de autorizații speciale:

-autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență (pompieri, ambulanțe, SMURD, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția Locală);

-structurile din sistemul național de apărare și ordine publică, inclusiv Poșta Militară;

-vehiculele de intervenție tehnico-edilitară folosite pentru remedieri urgente la rețelele de utilități (apă, gaze, electricitate, termoficare, telecomunicații);

-utilajele folosite la deszăpezire, combaterea poleiului și transportul materialelor antiderapante;

-mijloacele de transport destinate livrării urgente de medicamente, produse sanguine, organe, țesuturi sau consumabile critice pentru unitățile medicale.