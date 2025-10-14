Din cuprinsul articolului Evenimentul a beneficiat și de prezența dnei Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe din cadrul Guvernului României

În deschiderea întâlnirii, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a abordat importanța dezvoltării transportului pe Dunăre, subliniind faptul că „România, Serbia și Austria sunt cele mai interesate în dezvoltarea acestui coridor de transport, însă este esențial să aducem toate țările dunărene la masa discuțiilor.

Trebuie să învățăm din exemplul Rinului și să facem din Dunăre o arteră navigabilă 365 de zile pe an. Practic, trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”. Cel mai mare convoi pe Dunăre poate transporta aproximativ 12.000 de tone de bunuri – capacitate echivalentă cu zeci de camioane sau vagoane de tren.

Acesta este un avantaj competitiv major pe care trebuie să îl valorificăm la maximum. În contextul reconstrucției Ucrainei, dezvoltarea infrastructurii dunărene devine și mai relevantă pentru asigurarea rutelor de transport sigure și eficiente. Este o oportunitate strategică pe care nu trebuie să o ratăm”.

Referitor la procesul de reconstrucție a Ucrainei, dna Beate Meinl-Reisinger a declarat că aceasta este „o prioritate strategică pentru Austria și o oportunitate majoră de cooperare cu România. Țara dumneavoastră joacă un rol logistic crucial în acest proces, servind drept hub strategic pentru accesul către Ucraina, fie prin Dunăre, fie prin Marea Neagră.

De aceea, cooperarea noastră bilaterală este mai importantă ca niciodată. Trebuie să fim clari: efortul de reconstrucție nu poate fi susținut exclusiv de către contribuabilii europeni. Avem nevoie de implicarea activă a sectorului privat. Acest lucru nu este doar o necesitate fiscală, ci și o oportunitate economică semnificativă pentru companiile din ambele țări.

Împreună, Austria și România pot juca un rol determinant în reconstrucția și dezvoltarea viitoare a Ucrainei.