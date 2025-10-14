Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu liderii sindicali, că Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea la 1 ianuarie 2026. Decizia face parte din planurile de reorganizare ale Complexului Energetic Oltenia și survine în contextul tranziției energetice și al necesității reducerii capacităților energetice pe bază de cărbune.

„La 1 ianuarie 2026, colosul energetic din județul Dolj, parte a Complexului Energetic Oltenia, va fi închis definitiv”, a declarat Bogdan Ivan, adăugând că propunerile sindicatelor de menținere a grupului în conservare au fost respinse.

Prezent la discuții, Gelă Ionescu, președintele Sindicatului Energetic Craiova, a explicat că sindicatele au propus mai multe alternative, inclusiv păstrarea grupului de la Ișalnița în conservare, pentru a menține locurile de muncă și capacitatea de producție. Cu toate acestea, toate propunerile au fost refuzate de conducerea ministerului.

Decizia de închidere va avea un impact direct asupra angajaților termocentralei. Cei cu contracte pe perioadă determinată vor fi concediați, iar personalul cu contracte pe perioadă nedeterminată va fi transferat către Termocentralele Turceni și Rovinari.

Ministerul Energiei a subliniat că aceste redistribuiri urmăresc să mențină experiența și competențele angajaților în cadrul sistemului energetic național.

Termocentrala Ișalnița, una dintre cele mai mari din regiune, a operat decenii întregi pe bază de cărbune și a reprezentat o sursă importantă de energie electrică și termică pentru județul Dolj și zonele limitrofe. Închiderea acesteia reflectă politica națională de reducere a emisiilor de carbon și tranziția către surse de energie mai curate, în conformitate cu standardele europene privind decarbonizarea.

Experții în energie avertizează că închiderea unităților pe bază de cărbune va necesita o planificare atentă a redistribuirii personalului și a capacităților energetice, pentru a evita perturbări ale furnizării energiei electrice și termice.

Reacții și perspective

Sindicatele și reprezentanții angajaților au exprimat nemulțumiri față de decizie, subliniind că redistribuirea și concedierile vor avea un impact social semnificativ asupra comunităților locale. În același timp, ministrul Ivan a reiterat că măsura urmărește să protejeze sistemul energetic național și să asigure continuitatea producției în celelalte termocentrale ale Complexului Energetic Oltenia.

Închiderea Termocentralei Ișalnița marchează un moment important în tranziția energetică a României, evidențiind provocările sociale și economice asociate cu renunțarea la centralele pe bază de cărbune și necesitatea implementării unor politici coerente de reconversie profesională și modernizare a sectorului energetic.