Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a transmis un mesaj ferm privind evoluția salariului minim pe economie în anul următor, precizând că acesta nu va fi înghețat, ci va fi majorat, conform obligațiilor asumate de România la nivel european.

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru!”, a declarat Budăi, subliniind că Partidul Social Democrat „nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”.

Reprezentantul social-democraților a reamintit că formațiunea sa politică s-a implicat activ, atât la Bruxelles, cât și la București, în procesul de adoptare și implementare a Directivei privind salariul minim european, menită să asigure un nivel de trai decent pentru toți salariații din Uniunea Europeană.

„PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariați care au cele mai mici venituri”, a precizat Budăi.

Acesta a mai afirmat că, în perioada în care a condus Ministerul Muncii, a modificat punctul de vedere al unui guvern „strict de dreapta”, care se opunea inițial aprobării Directivei privind salariul minim european.

„Personal, în calitate de ministru al Muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european”, a explicat fostul ministru.

Budăi a mai subliniat că dezbaterea nu se mai referă la oportunitatea unei creșteri a salariului minim, ci la nivelul exact al majorării care va fi aplicată în 2026.

„Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește!”, a conchis acesta.

Declarațiile lui Marius Budăi vin în contextul discuțiilor din cadrul coaliției de guvernare privind politica salarială pentru anul viitor și transpunerea integrală a Directivei europene privind salariul minim adecvat.

România are obligația de a transpune integral aceste norme și de a actualiza periodic salariul minim în funcție de criterii economice obiective.

PSD susține că a fost principalul promotor al acestor prevederi la nivel european și că va continua să se opună oricăror tentative de înghețare sau amânare a majorărilor salariale pentru categoriile vulnerabile.

Conform estimărilor Ministerului Muncii, peste 830.000 de angajați din România sunt remunerați în prezent la nivelul salariului minim brut pe economie, iar o eventuală creștere ar urma să aibă un impact semnificativ asupra veniturilor acestora.