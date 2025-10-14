În cadrul coaliției de guvernare a apărut un nou scandal legat de salariul minim pe economie. Patronatele vor să rămână la valoarea actuală, în timp ce PSD vrea să îl majoreze. Guvernul Bolojan trebuie să decidă dacă salariul minim va crește sau nu în 2026.

Potrivit unor surse politice, ministrul Muncii lucrează la calcule pentru a stabili cu cât ar putea crește salariul minim anul viitor. În prezent, există două variante:

Scenariul 1: salariul minim rămâne la fel, 4.050 lei brut, cum cer patronatele. Ei spun că multe firme s-au închis în 2025, consumul scade și nu mai pot susține o majorare.

Scenariul 2: conform legii, salariul minim ar putea crește la: 4.325 lei brut, 4.595 lei brut, 4.778 lei brut.

PSD susține majorarea, dar încă așteaptă poziția premierului Ilie Bolojan. Guvernul trebuie să vadă dacă poate susține această creștere. Dacă salariul minim crește, statul va încasă mai mulți bani din contribuțiile angajaților. Aproximativ 1,8 milioane de români primesc în prezent salariul minim.

Majorările salariale au încetinit în ultimul an și se preconizează că tendința va continua în 2025, din cauza creșterii lente a economiei și a inflației. În 2024, economia a crescut doar cu 0,8%, iar în primul semestru din 2025 cu 0,3%.

Sectorul tech a avut cea mai mare creștere salarială în 2024, de 9%, urmat de retail (9%) și industrie (8,3%). Sectorul farmaceutic a avut cea mai mică creștere, 3,5%. În 2025, companiile din industrie așteaptă majorări de 8,3%, farmaceutic 6,9%, retail 6,7%, iar tech doar 5,3%.

Funcțiile cu cele mai mari creșteri anul acesta au fost vânzări (9,4%), servicii administrative (9,1%), HR (7,7%) și IT (7,1%). Angajații performanți primesc salarii cu 13-20% mai mari decât colegii lor.

Diferențele de salariu între femei și bărbați persistă, mai ales în pozițiile cu venituri mari. 74% dintre angajații din sfertul cel mai slab plătit sunt femei, iar în sfertul cel mai bine plătit procentul scade la 56%.

Vârsta influențează salariile: cei între 26 și 43 de ani câștigă cel mai mult. La început de carieră (<25 ani) și aproape de pensionare (>55 ani), salariile sunt mai mici.

Salariile diferă mult între regiuni: București-Ilfov are 16.373 lei brut, mult peste Moldova (8.874 lei), Muntenia (8.732 lei) și Banat/Transilvania (10.758 lei). Diferențele sunt mai mari la nivel de management și mai mici la poziții operaționale.

Beneficiile cele mai oferite rămân tichetele de masă (84%) și zilele libere suplimentare (83%), urmate de cafea și snack-uri gratuite (70%) și abonamente medicale (64%). Tot mai multe companii pun accent pe sănătatea și bunăstarea angajaților, oferind masaj la birou, terapie, programe de educație și discounturi la produse, potrivit unui studiu realizat de PwC.