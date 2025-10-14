Ministerul Sănătății a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că vizitele regulate la medicul de familie pot fi făcute gratuit de orice persoană, indiferent de statutul de asigurat. În mesaj, instituția subliniază că „prevenția înseamnă liniște și încredere” și că acest principiu ar trebui să fie „condiția primordială pentru o viață trăită independent”.

„Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești. De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăiești și ce muncești, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinți la medicul tău de familie”, a scris Ministerul Sănătății.

Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani, programul prevede o consultație gratuită anuală, destinată evaluării stării generale de sănătate și identificării factorilor de risc, precum fumatul, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice sau excesul ponderal.

Pentru cei cu vârsta de 40 de ani și peste, medicul de familie poate oferi până la trei consultații gratuite pe an, în funcție de riscurile identificate în timpul evaluărilor medicale.

După consultație, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru o serie de analize gratuite, în funcție de rezultatele evaluării. Printre acestea se numără:

hemoleucograma, glicemia și colesterolul total și LDL;

teste pentru ficat și rinichi;

test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

test pentru depistarea sângelui ocult în scaun, folosit în prevenirea cancerului colorectal;

test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani, pentru depistarea precoce a cancerului de prostată.

Ministerul Sănătății transmite că aceste servicii sunt disponibile pentru toți cetățenii, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de asigurare medicală.

Prin acest program național, autoritățile doresc să reducă incidența bolilor cronice prin diagnostic precoce și monitorizare continuă. Ministerul subliniază importanța controalelor regulate, în special pentru persoanele care nu prezintă simptome evidente, dar pot avea factori de risc.

Instituția îi încurajează pe români să profite de acest drept gratuit, precizând că „încrederea îți face bine” și că un control periodic poate preveni probleme grave de sănătate.