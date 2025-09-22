Manifestările cancerului oral variază, dar există câteva semne comune care nu ar trebui ignorate:

ulcerații sau răni în cavitatea bucală care nu se vindecă în două-trei săptămâni;

pete albicioase sau roșii pe gingii, limbă sau mucoasa obrajilor;

noduli sau îngroșări suspecte la nivelul țesuturilor orale;

dificultăți la mestecat, înghițire sau mișcarea limbii;

dureri persistente în cavitatea bucală sau în gât;

amorțeală în zone ale gurii sau feței;

schimbări vizibile la nivelul dinților sau al mușcăturii.

Persistența acestor simptome este principalul semn de alarmă. Chiar dacă unele pot fi cauzate de afecțiuni benigne, doar un medic stomatolog poate face diferența corectă.

Nu toți pacienții care dezvoltă cancer oral au factori de risc evidenți, dar anumite obiceiuri și condiții cresc probabilitatea apariției bolii:

Fumatul și alcoolul – consumul combinat crește de câteva ori riscul de cancer oral.

HPV (virusul papiloma uman) – asociat în special cu leziunile din zona orofaringiană.

Expunerea excesivă la soare – în special pentru cancerul buzelor.

Vârsta și istoricul familial – pacienții peste 40 de ani și cei cu rude diagnosticate sunt mai vulnerabili.

Igiena orală precară – inflamațiile cronice și bolile gingivale pot contribui la un teren favorabil apariției bolii.

Cunoașterea acestor factori și reducerea expunerii la ei poate face o diferență semnificativă.

Un screening pentru cancer oral este o procedură simplă și rapidă, efectuată de medicul stomatolog. În timpul consultului, specialistul examinează cavitatea bucală, limba, gingiile și palpează ganglionii limfatici pentru a depista eventualele anomalii.

De multe ori, un screening poate identifica leziuni premaligne sau modificări subtile care, netratate, ar putea evolua către cancer. Avantajul major este că diagnosticarea precoce oferă o rată mare de succes a tratamentului, cu intervenții mai puțin agresive.

Screeningul este recomandat anual, în special persoanelor cu factori de risc, dar este util pentru toți pacienții care își doresc o monitorizare corectă a sănătății orale.

Simptome precum sângerările gingivale, inflamațiile sau ulcerațiile pot fi asociate și cu gingivită, parodontoză sau alte afecțiuni mai comune. Diferența este că, în cazul cancerului oral, acestea persistă și se agravează în timp. O rană care nu se vindecă sau o pată care se modifică treptat ca formă și culoare necesită investigații suplimentare.

Această diferențiere poate fi făcută doar de un specialist, prin consultație și, dacă este nevoie, prin analize suplimentare, precum biopsia.

Cancerul oral este o boală care nu trebuie ignorată, deoarece depistarea timpurie poate salva vieți. Recunoașterea simptomelor, conștientizarea factorilor de risc și efectuarea periodică a unui screening pentru cancer oral sunt pași esențiali pentru prevenție și tratament eficient.