Skimming-ul presupune montarea unor dispozitive ascunse în interiorul sau la exteriorul unui ATM. Acestea copiază datele de pe banda magnetică a cardului, în timp ce o microcameră discretă înregistrează codul PIN introdus de utilizator.

Ulterior, infractorii folosesc aceste informații pentru a clona cardul și a retrage bani în mod fraudulos. Mulți dintre cei afectați își dau seama de problemă abia atunci când observă tranzacții necunoscute în extrasul de cont.

Nu toate aceste atacuri sunt imposibil de depistat. Există câteva detalii la care utilizatorii pot fi atenți:

Un slot de card care pare montat superficial sau realizat din alt material decât restul bancomatului.

O tastatură care nu se încadrează perfect în rama aparatului.

Prezența unor obiecte străine sau neobișnuite în zona ATM-ului.

Un gest simplu, dar extrem de eficient, este să acoperi tastatura cu mâna atunci când introduci PIN-ul. De asemenea, nu accepta ajutorul persoanelor necunoscute care se oferă să te „asiste” la bancomat, deoarece acesta poate fi doar un truc pentru a-ți distrage atenția.

Specialiștii recomandă ca retragerile de numerar să fie efectuate, pe cât posibil, la bancomatele din interiorul sucursalelor bancare, unde riscul de fraudă este mai mic datorită supravegherii sporite. În schimb, ATM-urile izolate, slab iluminate sau amplasate în zone foarte circulate, dar fără supraveghere, sunt mult mai vulnerabile. O altă măsură utilă este verificarea constantă a tranzacțiilor prin serviciile de online banking, pentru a detecta rapid orice mișcare suspectă.

În ultimii ani, băncile au început să implementeze tehnologii avansate de securitate, precum cipurile EMV și sistemele de detectare a dispozitivelor false, însă escrocii găsesc constant metode de adaptare. De aceea, vigilența utilizatorilor rămâne cea mai importantă barieră împotriva fraudei. Un control vizual rapid al bancomatului, folosirea cardului în locuri sigure și raportarea imediată a oricărei suspiciuni către bancă pot face diferența între o tranzacție sigură și pierderea economiilor.

Dacă o persoană devine victima unui atac de tip skimming, primul pas este să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și pentru contestarea tranzacțiilor neautorizate. În paralel, este recomandată depunerea unei plângeri la poliție, astfel încât autoritățile să investigheze cazul și să prevină alte incidente similare. Cu cât reacția este mai rapidă, cu atât cresc șansele de a recupera sumele pierdute și de a limita daunele produse de infractori.