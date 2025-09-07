Gheorghe Piperea a explicat că, în situații excepționale și urgente, guvernul prezintă Parlamentului un program sau o lege, punându-și mandatul pe masă, iar opoziția are trei zile la dispoziție pentru a depune o moțiune de cenzură.

Dacă moțiunea nu este depusă, legea merge la promulgare în a patra zi. În cazul în care moțiunea este depusă, dar nu trece din lipsa majorității necesare (234 de voturi), legea se promulgă a doua zi după vot. Dacă majoritatea se schimbă și moțiunea trece, guvernul este demis.

„Azi se votează în Parlamentul național cele 4 moțiuni de cenzură la contra guvernului Bolojan.

Avocatul a comparat procedura asumării răspunderii guvernului cu un joc de poker, afirmând că Bolojan nu deține „cărțile câștigătoare”. El a avertizat că deficitul bugetar nu va fi corectat și că țara riscă să intre în stagflație, cu inflație ridicată, recesiune și șomaj.

Piperea a mai spus că protecția insolvenței sau darea în plată ar fi doar o consecință minoră comparativ cu efectele economice și sociale ale acestei strategii politice.

„Procedura asumării răspunderii este similară unui stil extrem de poker: guvernul mizează tot (all in), știind sau sperând că opoziția nu are în mână cărțile mai mari (you don’t have the cards, i-a zis Trump lui Zelensky). E un pocher la cacialma, căci Bolojan nu are cărțile câștigătoare. Deficitul bugetar nu este și nu va fi corectat, iar țara va intra în stagflație: inflație galopantă, recesiune economică și șomaj. Punerea sub protecția insolvenței sau a dării în plată va fi o soartă blândă în raport de jalea economică și socială instalată în urmarea pokerului politic al lui Bolojan”, a explicat acesta.

Gheorghe Piperea a explicat că, deși nu deține „cărțile câștigătoare", Bolojan joacă „all in" pentru că știe că PSD nu va vota moțiunile, având în vedere că liderii partidului se simt amenințați de posibile acțiuni judiciare și vor să își protejeze propriile interese.

În plus, populația afectată este resemnată și nu se va revolta, nu va organiza greve și nu va protesta în instanță, în timp ce principalii susținători ai lui Nicușor Dan fie nu resimt impactul măsurilor de austeritate, fie încearcă să se convingă și să convingă pe alții că votul lor a avut efecte pozitive.

„Cu toate că nu are cărțile câștigătoare, Bolojan joacă all in pentru că știe că: PSD nu va vota moțiunile; amenințarea făcută de Dan în campania electorală că va influența justiția ca să reînceapă lupta anti-corupție a fost recepționată dureros de PSD, liderii săi știind că sunt primii vizați (dosarul Nordis îi implică atât pe președintele, cât pe și ex-președintele PSD); deci, pesediștii vor prefera să își salveze pielea, iar nu să salveze populația de la înec;

populația afectată este deja resemnată și nu va protesta, nu va face greve, nu se va revolta judiciar; de altfel, principalii votanți ai lui Dan fie nu se tem de austeritatea lui Bolojan, căci lucrează cu statul, în corporații sau în sinecuri și oengeuri care primesc subsidii de la stat sau UE, fie se chinuie să se auto-convingă și să îi convingă pe opozanți că votul pentru “matematician” i-a salvat de ruși”, a spus el.

Avocatul a afirmat că nu l-ar surprinde ca, în decembrie, când situația va deveni gravă sau chiar catastrofală, unii oameni să dea vina, cu convingere și vehemență, pe ruși pentru falimentul generat de ceea ce el a numit „pokerul politic” al lui Ilie Bolojan.

„Nici nu m-ar mira ca, în decembrie, când treaba va fi gravă către catastrofică, rusofrenii (=cei care văd peste tot ruși) să nu spună cu convingere și violență că tot de la ruși ni se trage și falimentul cauzat de pokerul politic bolojanian”, a adăugat acesta.

Piperea a susținut că prietenii și partenerii de afaceri ai lui Putin și ai oligarhilor săi, care au obținut profituri mari înainte de război, sunt cei care întrețin acum rusofobia și iluziile „rusofreniei”.

El a adăugat că aceștia – avocați, consultanți politici sau fiscali, consilieri, securiști, afaceriști și politicieni – vor relua afacerile și relațiile cu Putin și oligarhii săi atunci când se va schimba narativul Uniunii Europene și al lui Macron.