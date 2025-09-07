Ce se întâmplă cu fondurile de pensii private. În prezent, există zece PFM-uri înregistrate la Autoritatea de Reglementare și Dezvoltare a Fondurilor de Pensii (PFRDA) pentru gestionarea fondurilor NPS. Dintre acestea, trei au fost introduse recent. Cei care doresc să monitorizeze randamentele din ultimii 3 ani, vor găsi date doar pentru șapte administratori de fonduri de pensii.

NPS este investit în diferite clase de active, adică datorie guvernamentală, acțiuni, datorie corporativă și fonduri de investiții alternative.

Acest site prezintă randamentele obținute de toate cele șapte PFM-uri din investițiile lor în acțiuni doar în ultimii trei ani. Investițiile sunt realizate în două categorii: Nivelul I, care este o investiție obligatorie pentru abonații NPS, și Nivelul II, care este voluntar, iar retragerile sunt permise oricând.

Pentru cei neexperimentați, NPS oferă două tipuri de conturi: Nivel I și Nivel II. În timp ce primul este obligatoriu, cel de-al doilea este un cont voluntar legat de investiția unui investitor.

Diferența-cheie dintre cele două conturi este că Nivelul II oferă o flexibilitate mai mare, permițând deponenților să retragă oricând bani doresc, în timp ce titularii de conturi de Nivel I nu se bucură de această flexibilitate.

Randamentul capitalurilor proprii la administratorii de fonduri de pensii

Cel mai mare randament (18,97%) a fost obținut de administratorul fondului de pensii ICICI în ultimii trei ani, în timp ce cel mai mic randament (15,76%) a fost obținut de SBI PFM.

Randamentul administratorului fondului de pensii pe 3 ani (%)

Aditya Birla 17,57

HDFC PFM 17,51

ICICI PFM 18,83

Kotak PFM 18,85

LIC PFM 17,02

SBI PFM 16,39

UTI PFM 17,77

Cel mai mare randament de 18,85% la acțiuni (nivelul II) a fost obținut de Kotak PFM în ultimii trei ani, în timp ce SBI PFM a obținut cel mai mic randament de 16,39% pentru perioada corespunzătoare.

Portofoliul NPS include și investiții în alte clase de active, cum ar fi datoria corporativă (C), titlurile de stat (G) și fondurile de investiții alternative (A).

Dacă ești un investitor mai agresiv, poți avea o oarecare expunere la acțiuni. Poți alege să investești până la 50% din portofoliu în „E” sau până la 5% în fonduri de investiții alternative sau „A”.