Guvernul României a aprobat, joi, un proiect de lege care schimbă regulile pentru pensiile private. Aceasta este o măsură importantă, pentru că afectează modul în care oamenii pot folosi banii strânși de-a lungul muncii lor. Proiectul de lege a fost puțin modificat față de varianta inițială, doar pentru a clarifica câteva detalii tehnice. Acum, legea va fi trimisă în Parlament și discutată rapid, ca să intre cât mai repede în vigoare.

Noile reguli schimbă modul în care oamenii pot retrage banii din pensiile private. Cei care contribuie la Pilonii II, III și IV vor putea să scoată până la 30% din economii într-o singură plată, atunci când se pensionează. Restul banilor poate fi folosit în două moduri: fie ca plăți lunare pe o perioadă de maximum opt ani, fie transformat într-o pensie care să le dea venit regulat pentru tot restul vieții.

Specialiștii financiari și autoritățile explică diferența dintre fondurile de pensii de acumulare și cele de plată.

Fondul de acumulare este pentru investiții, ca banii să crească cât mai mult, dar are reguli stricte despre cum pot fi investiți.

Fondul de plată este pentru a plăti pensiile și are reguli diferite.

Autoritățile spun că banii strânși în fonduri vor fi folosiți conform perioadei de cotizare și legii, pentru ca oamenii să aibă un venit stabil pe termen lung. De exemplu: Cine a cotizat 35 de ani va avea bani suficienți să-i primească pe o perioadă mai lungă. Pensia lunară minimă trebuie să fie 1.251 de lei.

Exemplu concret: Un participant la Pilonul III are 120.000 de lei. Poate retrage 30% imediat (36.000 lei). Restul de 84.000 lei se plătește lunar, pe maxim 8 ani. Pensia lunară nu poate fi mai mică de 1.251 lei. Dacă suma împărțită pe 8 ani ar fi mai mică, perioada de plată se scurtează, ca să se respecte minimul.

Alt exemplu: Cine are 160.000 lei și retrage 30% (48.000 lei), rămâne cu 112.000 lei. Împărțiți pe 8 ani, ar fi 1.166 lei/lună, sub minim. În acest caz, perioada de plată se ajustează la 6 sau 7 ani, ca fiecare tranșă lunară să fie cel puțin 1.251 lei.

Compania NN Asigurări de Viață a răspuns la întrebările celor de la Fanatik legate de schimbările propuse la Pilonul III de pensii private. Interesul românilor a crescut mult, iar numărul solicitărilor despre cum se pot retrage banii și ce proceduri trebuie respectate este ridicat.

NN gestionează fondurile Pilonului III, în timp ce Pilonul II este administrat de NN Pensii, iar Pilonul IV este gestionat separat. Creșterea cererilor arată că oamenii vor informații clare și de încredere.

NN va continua să comunice activ și să ofere date corecte și actualizate, pentru ca participanții să poată lua decizii informate despre economiile lor. Interesul pentru Pilonul III este așteptat să rămână ridicat și în lunile următoare.