Cele mai proaste locuri pentru a ieși la pensie. Deși inițial unii plănuiesc să rămână în statul în care au lucrat, creșterile la locuințe și la costul vieții ar putea face ca o mutare să fie luată în considerare.

Conform unei analize GOBankingRates a datelor de la Administrația Securității Sociale, Biroul de Statistică a Muncii și Centrul de Cercetare și Informare Economică din Missouri, pensionarii ar avea nevoie de cel puțin 1 milion de dolari (sau mai mult) pentru a se pensiona în 16 state diferite din SUA.

De la cheltuielile medii anuale până la indicele costului vieții, alegerea locului pentru ieșirea la pensie poate avea consecințe financiare serioase asupra stilului de viață la pensionare.

Deși din punct de vedere tehnic, New York nu este cel mai scump stat pentru a ieși la pensie (această onoare aparține statului Hawaii), rămâne unul dintre primele cinci cele mai scumpe state de luat în considerare pentru pensionare.

Acest lucru se datorează în mare parte cheltuielilor anuale la pensionare în New York: 73.140 de dolari. Pe lângă faptul că această cheltuială anuală este mai mare decât salariul mediu anual din SUA (care este de 59.428 de dolari, potrivit Forbes), este aproape la fel de mare ca salariul anual din statul New York în 2024 (74.870 de dolari).

Analizând cifrele pe termen lung, înseamnă că suma minimă de care ai avea nevoie pentru o pensionare de 25 de ani ar fi aproape de 1,3 milioane de dolari, în timp ce o pensionare după 30 de ani ar necesita peste 1,5 milioane de dolari (cel puțin).

Conform GOBankingRates, costul mediu anual al locuinței în statul New York este de 20.694,84 USD. Între timp, costul mediu anual al utilităților este de 4.363,08 USD, în timp ce costul mediu al alimentelor este de 4.993,68 USD.

Nu se iau în considerare alte categorii de prețuri ridicate, cum ar fi asistența medicală, care poate fi importantă în rândul pensionarilor (costul mediu anual se ridică la 8.174 USD).

Deși unele state pot părea opțiuni de pensionare convenabile, New York nu este singurul care reprezintă o alegere dificilă din punct de vedere financiar.

Alte state din top cinci care necesită mai multe economii pentru pensie se numără Hawaii, Massachusetts, California și Alaska. Deși toate aceste state necesită economii de peste 1 milion de dolari pentru a trăi confortabil, Hawaii este singurul care necesită peste 2 milioane de dolari. Dintre toate statele, Alaska are cele mai mari costuri anuale cu alimentele, utilitățile și cheltuielile de asistență medicală.