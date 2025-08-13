Ministerul Educației (EDU) a lansat în consultare publică metodologia-cadru pentru acordarea burselor școlare în anul 2025-2026, document ce stabilește atât tipurile de burse, cât și criteriile de eligibilitate și cuantumurile acestora. Proiectul vizează elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri cu frecvență de zi, și introduce trei forme principale de sprijin financiar: bursă de merit, bursă socială și bursă tehnologică.

Pentru anul școlar viitor, bursele vor avea următoarele cuantumuri lunare:

Bursa de merit: 450 lei;

Bursa socială: 300 lei;

Bursa tehnologică: 300 lei.

Unitățile de învățământ vor putea suplimenta aceste sume prin decizii ale consiliilor de administrație, în funcție de fondurile alocate de autoritățile locale și de alte venituri legale.

Sprijinul financiar pentru rezultate școlare deosebite va fi acordat pentru cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, în baza mediilor generale de minimum 9,00 obținute în anul precedent. Pentru clasa a V-a, criteriul este media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

La clasa a IX-a, se vor lua în calcul mediile de admitere la liceu, tot de minimum 9,00. Listele se stabilesc la propunerea diriginților, fără a fi necesară depunerea unei cereri, iar departajarea în caz de egalitate se face conform deciziei consiliului de administrație al școlii, avizată consultativ de inspectorat.

Această formă de ajutor se acordă la cerere elevilor din medii defavorizate sau cu probleme medicale grave, în scopul prevenirii abandonului școlar. Beneficiarii pot fi:

elevi din familii cu venituri nete lunare sub 50% din salariul minim net pe economie;

copii orfani sau aflați în plasament;

elevi cu dizabilități, boli cronice sau oncologice;

elevi care urmează cursuri la domiciliu sau în cadrul „Școlii din spital”;

elevi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Acordarea este condiționată de prezența la cursuri și de media 10 la purtare. Cererile, însoțite de documentele justificative, se depun în primele 25 de zile de la începutul anului școlar.

Destinată celor din învățământul profesional, inclusiv dual, bursa tehnologică se acordă automat, pe baza listei întocmite de dirigintă, fără cerere. Nu primesc acest sprijin elevii repetenți, cu excepția celor care, după liceu, optează pentru profesional sau repetă din motive medicale.

Indiferent de tipul de bursă, elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună vor pierde dreptul la plată pentru acea perioadă.

Proiectul Ministerului Educației rămâne deschis pentru observații publice, urmând ca metodologia finală să fie aplicată odată cu începerea anului școlar 2025-2026.