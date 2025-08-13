Ministrul Educației, Daniel David, a semnat un document prin care se formează echipe ce vor scrie noile programe școlare pentru materiile obligatorii. Ministrul a spus că, după ce se fac noile planuri de învățământ, este esențial să alegem conținut util și potrivit, pentru ca liceul să fie mai relevant și pentru a reduce analfabetismul funcțional.

Noile reguli se bazează pe recomandările Raportului QX. După aceea, se va lucra la metode mai bune de predare și la manuale mai atractive. Se așteaptă ca în 4-5 ani să apară rezultate: liceul să fie mai util în viața reală și analfabetismul funcțional să scadă.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conţinut adecvat şi relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenţia analfabetismului funcţional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanţa acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conţinuturi şi pe elaborarea de manuale atractive. Aşteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creşterea relevanţei sociale a studiilor liceale şi în reducerea analfabetismului funcţional”, a declarat oficialul român.

Ce reguli a stabilit Ministerul Educației?

Mai puțin volum, mai multă utilitate – fiecare echipă trebuie să se inspire din cel puțin trei modele din alte țări europene.

– fiecare echipă trebuie să se inspire din cel puțin trei modele din alte țări europene. Legătură clară între etapele școlare – ce se predă la liceu trebuie să continue firesc ce s-a învățat la gimnaziu și să pregătească elevii pentru facultate. De aceea, echipele vor include atât profesori de gimnaziu și liceu, cât și profesori universitari și membri ai Academiei Române.

– ce se predă la liceu trebuie să continue firesc ce s-a învățat la gimnaziu și să pregătească elevii pentru facultate. De aceea, echipele vor include atât profesori de gimnaziu și liceu, cât și profesori universitari și membri ai Academiei Române. Un sfert din ore pentru recapitulare și practică – 25% din timpul unei materii va fi folosit pentru repetiție, recuperarea elevilor și aplicarea cunoștințelor în viața de zi cu zi.

După ce au fost aprobate noile planuri-cadru pentru liceu, peste 1.500 de specialiști vor rescrie programele școlare. Scopul este ca acestea să fie mai clare, mai utile și să se lege bine între ele, cu activități care să îi ajute pe elevi să înțeleagă și să rețină mai bine materia. Această etapă face parte din reforma începută pe baza Raportului QX. Echipele vor lucra având ca punct de plecare profilul absolventului de liceu.

Specialiștii au fost selectați încă din 2021 printr-un apel public, pe baza unor criterii clare: pregătire profesională, experiență în scrierea programelor, capacitate de analiză, proiecte inovative și experiență la catedră. Lista a fost completată acum cu profesori propuși de Academia Română, cadre universitare, cei care au lucrat la programele de gimnaziu și reprezentanți ai unor organizații partenere.

Componența grupurilor nu este definitivă și poate fi schimbată dacă apar nevoi noi pentru anumite materii. Lista finală va fi publicată pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Ordinul de aprobare a planurilor-cadru pentru liceu (nr. 4.350/2025) a apărut pe 20 iunie.