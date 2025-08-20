Ministrul educației, Daniel David, a explicat în cadrul Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor, desfășurată la Satu Mare, motivele care au stat la baza modificărilor privind bursele elevilor. El a subliniat că măsurile au fost impuse de criza bugetară, însă a oferit asigurări că situația va fi reevaluată după depășirea dificultăților financiare. Oficialul a precizat că se dorește ca inclusiv elevii olimpici să fie reintegrați între beneficiarii burselor de merit.

Daniel David a subliniat că ajustările din educație au fost inevitabile pentru a menține funcționarea sistemului. Potrivit acestuia, tăierile bugetare au împiedicat colapsul și au asigurat resursele minime necesare.

El a explicat că, fără aceste decizii, începerea noului an școlar ar fi fost compromisă. Profesorii riscă să rămână fără salarii, iar bursele elevilor să nu mai fie achitate. În acest context, ministerul a ales să prioritizeze continuitatea și plata drepturilor de bază.

Oficialul a transmis că măsurile adoptate nu reflectă o alegere politică, ci o obligație generată de situația fiscală.

„Nimeni nu dorește aceste măsuri și nimeni nu le-ar fi luat în aceasta formă, în condiții de normalitate fiscal-bugetară. Însă, fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”, a declarat ministrul educației.

Ministrul a precizat că nu toate formele de sprijin pentru elevi au fost suspendate. În prezent, rămân active bursele sociale, inclusiv cele pentru mamele minore, precum și bursele tehnologice. Totodată, o nouă formă a bursei de merit continuă să existe, iar premiile pentru competițiile școlare au fost menținute.

„Au fost păstrate bursele sociale, în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore, cele tehnologice și – într-o forma nouă – bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naționale și internaționale”, a spus el.

În ceea ce privește elevii olimpici, Daniel David a menționat că există posibilitatea reincluderii lor printre beneficiarii burselor de merit.

„Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale”, a afirmat ministrul.

Această perspectivă deschide discuția privind rolul performanței academice în acordarea sprijinului financiar. Reintroducerea bursei pentru olimpici este văzută ca o recunoaștere a eforturilor și a rezultatelor obținute de acești elevi.

Totodată, oficialul a sugerat că revizuirea criteriilor de acordare va ține cont de resursele bugetare disponibile după stabilizarea economiei.

Pe lângă problema burselor, Daniel David a adus în discuție și direcțiile majore ale reformei educaționale. Ministrul a amintit că procesul de modernizare a planurilor-cadru pentru liceu este în desfășurare, cu implicarea a peste 1.500 de specialiști. Aceștia lucrează la elaborarea unor programe noi, bazate pe recomandările din Raportul QX.

Reforma curriculară vizează adaptarea învățământului liceal la cerințele actuale și la schimbările din societate. Obiectivul este dezvoltarea unei structuri moderne, care să răspundă mai bine nevoilor elevilor și ale pieței muncii.

Tot în această direcție, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică metodologia privind bursele pentru anul școlar 2025-2026. Documentul aduce modificări importante față de anii anteriori și propune reguli mai stricte de eligibilitate.

Potrivit noii metodologii, elevii vor putea beneficia în continuare de trei tipuri de burse: de merit, sociale și tehnologice. În cazul burselor sociale, criteriile au fost ajustate pentru a include doar elevii care se încadrează în limitele de venit stabilite.

O modificare semnificativă privește eliminarea burselor acordate automat elevilor proveniți din familii monoparentale. Aceștia vor putea primi sprijin financiar doar dacă îndeplinesc condițiile de venit.

Decizia de restructurare a burselor este justificată prin necesitatea unei gestionări mai riguroase a fondurilor. Oficialii ministerului consideră că astfel banii vor ajunge către elevii aflați în situații de vulnerabilitate reală.

În același timp, bursele de merit și cele tehnologice rămân instrumente pentru susținerea performanței școlare și a pregătirii profesionale.