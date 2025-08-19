Din cuprinsul articolului Măsuri urgente

El a subliniat că, în condiţii normale fiscal-bugetare, nimeni nu ar fi luat astfel de decizii, însă fără ele, demararea anului şcolar cu salarii şi burse, programată pentru 8 septembrie, ar fi imposibilă.

Potrivit ministerului, aceste măsuri de urgență au fost menite să păstreze bursele sociale, inclusiv cele destinate mamelor minore, bursele tehnologice și, într-o formă reconfigurată, bursele de merit; la acestea se adaugă menținerea premiilor pentru elevii la olimpiadele naționale și internaționale.

Ministrul a precizat, de asemenea, că odată depășită criza fiscal-bugetară, este posibilă redebaterea cuantumului burselor și definirea unei subcategorii dedicate câştigătorilor olimpiadelor, în timp ce în sectorul educaţiei sunt deja implicaţi peste 1.500 de specialişti în procesul de elaborare a unor programe liceale revizuite, menite să reflecte realitățile actuale ale școlii.

În paralel, Daniel David a reiterat faptul că aceste măsuri se înscriu într-o logică de reformă, nu doar de austeritate, dorindu-și ca, pe termen lung, sistemul de învățământ să treacă dincolo de criză și să profite de resursele adăugate prin renegocierea PNRR, în așa fel încât anul 2026 să poată fi abordat cu mai mult optimism și stabilitate.

În acest context tensionat, elevii și părinții așteaptă cu îngrijorare clarificări rapide din partea guvernului, pentru a avea garanția că bursele și salariile cadrelor didactice nu vor suferi întârzieri. Nevoia de stabilitate în sistemul educațional este resimțită acut, mai ales după ani de reforme amânate și promisiuni parțial îndeplinite, iar mesajul ministrului este perceput atât ca un avertisment, cât și ca o încercare de a responsabiliza clasa politică.

Specialiștii în educație atrag atenția că întârzierea deciziilor guvernamentale nu afectează doar plata salariilor și burselor, ci și planificarea anuală a unităților școlare, organizarea manualelor și activitățile extrașcolare. Ei avertizează că orice amânare poate crea un efect de domino asupra întregului proces educațional, subliniind că predictibilitatea financiară este esențială pentru funcționarea eficientă a școlilor și pentru moralul elevilor și profesorilor.

Reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor elevilor au reacționat imediat, cerând guvernului să clarifice situația cât mai rapid și să asigure resursele necesare pentru începutul anului școlar. Ei susțin că lipsa unor măsuri ferme nu afectează doar salariile și bursele, ci riscă să genereze tensiuni în comunitățile școlare și să scadă încrederea în capacitatea autorităților de a gestiona eficient sistemul educațional.