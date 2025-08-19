Potrivit lui Bogdan Chireac, Guvernul Bolojan are nevoie de susținerea tuturor celor patru formațiuni aflate la putere, chiar dacă a promovat măsuri considerate controversate.

„Trebuie să reziste guvernul Bolojan. Toate patru partidele aflate la guvernare trebuie în acest moment să îl sprijine pe Ilie Bolojan. Strategia sa e una greșită, foarfeca asta îngrozitoare, tăierea de cheltuieli și majorarea de taxe și impozite, inclusiv pentru mediul privat, care, până la urmă, produce proteina economică”, a declarat el.

Analistul a subliniat că Ilie Bolojan și-a îngreunat mandatul prin afirmația publică potrivit căreia România riscă să ajungă în încetare de plăți, declarație care a fost ulterior preluată de Bloomberg.

„Ca să-l citez pe domnul Andrei Caramitru, care știe ce spune, numai Dumnezeu mai investește în România”, a adăugat acesta.

Chirieac a criticat incoerența bugetară, arătând că în proiectul de buget nu este menționată plata dobânzilor la datoria externă, care se ridică la 11 miliarde de euro doar pentru acest an, și nici nu sunt prevăzute fondurile necesare pentru programul „Anghel Saligny”.

„Domnul Boloș trebuie să dea niște bani în Anghel Saligny, pe care nu-i are, nu sunt trecuți în buget. Prin programul Anghel Saligny se demarează investiții locale: asfalt, apă, canal, școală, casă de cultură, stadion în sate părăsite de locuitori… De vină a fost cine a aprobat investiția acolo, nu programul în sine”, a declarat el la România TV.

Analistul consideră că orice majorare a salariilor sau pensiilor din sectorul public ar trebui să fie condiționată de avizul Băncii Naționale a României, pe care o descrie drept singura instituție apolitică și cu adevărat competentă în domeniul economic.

„Am ajuns aici din prostie. Toate partidele parlamentare au votat majorarea de pensii și de salarii în mediul public. Ar trebui să existe o lege prin care aceste majorări, pe viitor, să fie avizate de Banca Națională, care e organismul cel mai respectat în România de astăzi și este apolitic. Deci, dacă Banca Națională spune da, ai bani să majorezi, poți să majorezi. Dacă nu, nu mai dai legi cu bani pe care nu îi ai ca să primești votul și apoi faci România praf, ca în momentul ăsta”, a spus acesta.

Bogdan Chireac a subliniat și absența unui dialog real între președinte și premier, criticând totodată faptul că noul șef al statului nu a participat la ceremoniile de la Constanța de Sfânta Maria, un moment deosebit de important pentru marinarii români.

Întrebat despre posibilitatea unor noi majorări ale TVA, Chirieac a avertizat că o astfel de măsură ar risca să accentueze și mai mult recesiunea economică.

„Rezultatul va fi o recesiune severă. Și așa suntem în recesiune. Dacă intrăm în recesiune, PIB-ul țării se micșorează… Nu există nicio măsură de stimulare economică în programul Bolojan. Nicio măsură de ajutor pentru economie în această țară”, a spus analistul, reamintind totodată de criza din 2010, când Traian Băsescu a decis reducerea salariilor bugetarilor, dar a continuat investițiile publice.

Bogdan Chirieac a semnalat absența unor politici clare pentru atragerea fondurilor europene și a insistat asupra necesității supracontractării PNRR, strategie aplicată deja de alte state pentru a evita pierderea resurselor financiare nerambursabile.

Totodată, a avertizat în legătură cu pericolele pe care le-ar aduce un eventual apel la sprijinul FMI, reamintind că, în 2010, România a beneficiat de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene. El a subliniat însă că astfel de intervenții sunt însoțite de o abordare strict contabilă, care poate conduce la măsuri drastice și impopulare.