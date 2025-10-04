Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut un anunț important referitor la modul în care va fi organizată circulația în centrul Bucureștiului, ca urmare a progresului rapid al lucrărilor la Planșeul Unirii. Având în vedere accelerarea lucrărilor de consolidare a zonei centrale, prin reconstruirea Planșeului Unirii, precum și în baza unui nou aviz recent emis de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei, Sectorul 4 va extinde zona de intervenție și în „travers adiacent Fântânii Centrale”, ceea ce va genera devieri temporare ale traficului rutier.

Astfel, începând cu dimineața de luni, 6 octombrie a.c., circulația în zona fântânii centrale din Piața Unirii va fi suspendată, iar șoferii vor fi direcționați pe rute alternative stabilite de specialiștii Comisiei Tehnice de Circulație. Daniel Băluță a detaliat aceste trasee într-o conferință de presă.

„Evoluția rapidă a lucrărilor ne determină să acționăm în termeni de eficiență, atât din punct de vedere al costurilor, cât și a duratei de execuție. Și tocmai pentru că suntem într-o zonă centrală a orașului, este obligatoriu să fructificăm acest avantaj al timpului și să tragem cât de mult se poate, atâta timp cât vremea ne va mai permite să lucrăm”, a explicat primarul Sectorului 4.

Dinspre Piața Alba Iulia – dreapta pe lângă Magazinul Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.

Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir – înainte pe lângă Magazinul Unirea și apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.

Dinspre Parlament – dreapta pe lângă Patriarhie către restaurantul Horoscop și înainte pe Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii către Sectorul 3.

Edilul a prezentat și planul constructorilor pentru perioada următoare, când se vor efectua foraje în zona fântânilor.

„Vom muta utilajele, pe care le-am avut până acum în parc, în zona Fântânilor și vom continua, în același ritm alert, munca pe care o derulăm deja de aproape 4 luni. Până acum, constructorii au lucrat la 3 din cele 4 etape ale proiectului. Astăzi, când vorbim, avem deja executați 161 de piloți forați din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planșeu și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, muncitorii au intregrat până acum peste 650 de tone de armătură în piloții forați și peste 4.000 de metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna și prima secțiune a noului planșeu. Sunt convins că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, vom încheia lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit inițial”, a adăugat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a dezvăluit, în premieră, și detalii despre un proiect major pentru transportul public în Capitală.

„Pentru prima dată la nivelul Municipalității, reușim să punem la aceeași masă toate autoritățile cu atribuții legate de transportul public, pentru ca Piața Unirii să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafață cu cel din subteran. Mai exact, tramvaiul cu metroul, fix așa cum am arătat că se poate, la Eroii Revoluției. Așa cum probabil știți deja, PUZ-ul necesar conectării liniei de tramvai între Piața Unirii și Piața Sf. Gheorghe nu a trecut de Consiliul General și va fi refăcut, pentru că în varianta actuală, PUZ-ul nu reglementa complet transportul public din Piața Unirii. Vă mărturisesc că nici eu, personal, nu eram de acord cu acest PUZ, pentru că, spre exemplu, nu lua în calcul necesitatea construirii unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, în condițiile în care se știe că actualul tunel face față cu greu transbordării călătorilor de la o stație la alta”, a spus primarul, mulțumind tuturor autorităților implicate.

Sectorul 4 va fi responsabil pentru proiectarea și execuția efectivă a acestui proiect.