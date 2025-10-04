Uniunea Europeană intenționează să adauge încă 120 de petroliere pe lista de sancțiuni din cadrul celui de-al 19-lea pachet împotriva Rusiei, conform informațiilor publicate de EUobserver, care citează documente aflate în posesia sa, notează Interfax.

Dacă această măsură va fi implementată, numărul total de nave rusești vizate de sancțiuni va ajunge la 568.

Măsurile prevăd interdicția ca aceste nave să intre în porturile UE, precum și restricționarea furnizării de servicii esențiale de către companiile europene, incluzând asigurările, aprovizionarea cu combustibil și ulei de motor.

Documentele consultate de EUobserver arată că UE pregătește, de asemenea, cadrul juridic pentru a putea reține cel puțin 16 dintre aceste petroliere în cazul în care acestea vor pătrunde în apele Mării Baltice, invocând lipsa unei naționalități clare. În conformitate cu regulile maritime internaționale, o navă trebuie să fie înregistrată sub pavilionul unui stat care a autorizat-o și trebuie să existe o legătură substanțială între stat și navă.

Totuși, potrivit surselor UE, reținerea efectivă a acestor nave va necesita cooperarea NATO și respectarea legislației internaționale și europene. Petrolierele vizate includ: Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (redenumită Evali), Samos, Tagor și Tassos.

Pe 2 octombrie, președintele rus Vladimir Putin a reacționat dur la știrea reținerii unui petrolier de către Franța în apele internaționale, calificând acțiunea drept „piraterie”:

„Este piraterie. Da, sunt la curent cu acest incident. Petrolierul a fost reţinut în apele internaționale fără nicio justificare și, se pare, că ei căutau un anumit tip de încărcătură, poate echipament militar, drone sau altceva de genul acesta. Nu exista însă nimic de genul acesta, nu a existat și nici nu poate exista”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai.

El a precizat că petrolierul naviga sub pavilionul unei țări terțe, iar echipajul era internațional:

„Sincer vorbind, nu știu cât de mult are legătură acest lucru cu Rusia, dar știu că așa ceva a avut loc”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Contextul geopolitic al acestor sancțiuni vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre UE și Rusia, generate de conflictul din Ucraina și de sancțiunile impuse anterior de statele europene și aliații lor.

Blocul comunitar a aplicat deja sancțiuni economice și maritime Rusiei, vizând inclusiv nave petroliere, firme și persoane fizice legate de sectorul energetic și militar rus. Extinderea listei de sancțiuni vine ca răspuns la încercările Rusiei de a ocoli restricțiile existente și de a continua exporturile de petrol și gaze către piețele internaționale.