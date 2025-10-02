Executivul a introdus joi o nouă reglementare menită să combată tentativele de evitare a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Proiectul legislativ a fost transmis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut și adoptat în regim de urgență.

Potrivit ministrului de Externe, Oana Ţoiu, până acum asemenea încălcări erau tratate ca simple acte de neglijență, însă noile norme le transformă în infracțiuni grave, sancționate cu închisoare de la unu la cinci ani, iar în situații agravante, până la 12 ani.

Oana Ţoiu a explicat că Executivul a aprobat un proiect de lege, inițiat împreună cu Ministerul Justiției, ce modifică ordonanța de urgență nr. 202/2008 privind aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și alte acte normative conexe.

”Vorbim, de fapt, despre un proiect de lege transmis către Parlament în procedură de urgenţă, care priveşte o mai bună reglementare împotriva celor care încearcă şi reuşesc să eludeze sancţiunile stabilite la nivelul Uniunii Europene. Mai ales în contextul conflictului din Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat deja 18 pachete de sancţiuni şi urmează să adopte în curând pachetul de sancţiuni numărul 19. De altfel, aceste pachete de sancţiuni sunt şi parte importantă a discuţiilor şi acţiunilor comune între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a precizat ministrul.

Ea a subliniat că România este obligată să transpună această directivă până la finalul lunii noiembrie, motiv pentru care Guvernul a cerut procedura accelerată în Parlament.

”În primul rând, scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din reţelele teroriste, împotriva celor care fac parte din reţelele care finanţează conflicte militare, un efect de descurajare a investiţiilor care provin din regimuri ostile intereselor noastre şi intereselor Uniunii Europeane. Prin această lege, România demonstrează încă o dată că suntem un partener de încredere, stabil şi predictibil, şi că nu suntem deloc o jurisdicţie care poate să fie percepută ca fiind o jurisdicţie care tolerează aceste tipuri de comportamente”, a adăugat Ţoiu.

Ea a arătat că schimbarea principală constă în trecerea de la contravenție la infracțiune.

”Dacă până în acest moment tentativele sau opţiunile de eludare a sancţiunilor erau prevăzute mai degrabă ca un act de neglijenţă, din acest moment devin fapte grave, cu pedepse de închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge până la pedepse de până la 12 ani. Competenţa este transferată la DIICOT. Investigarea acestor noi infracţiuni va fi realizată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Acest lucru transmite şi un mesaj foarte clar, considerăm eludarea sancţiunilor o ameninţare la adresa securităţii naţionale”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, până acum legislația nu definea explicit eludarea sancțiunilor ca infracțiune, dar prin această inițiativă situația se schimbă.

”Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă un efect de descurajare, dar şi un efect de consolidare a poziţiei României ca partener de încredere, atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi faţă de celelalte ţări”, a punctat Ţoiu.

În plus, pentru încălcări de o gravitate redusă, amenzile contravenționale vor fi majorate, situându-se între 10.000 și 100.000 de lei, iar bunurile sau fondurile implicate vor fi confiscate obligatoriu.

”Legea include, de altfel, şi o perspectivă modernă în sensul în care include, în mod explicit, criptoactivele în definiţia fondurilor, închizând astfel o vulnerabilitate majoră, exploatată pentru a muta banii în afara sistemului financiar tradiţional”, a mai arătat Ţoiu. Ea a precizat, de asemenea, că ”legea penală română se va aplica de acum cetăţenilor şi firmelor care încalcă sancţiunile Uniunii Europene, chiar şi în afara ţării, indiferent dacă fapta este sau nu pedepsită de legea locală din ţara respective”. ”Acest lucru blochează posibilitatea de a folosi jurisducţii terţe ca paravan”, a adăugat oficialul.

În proiect este prevăzut și faptul că organismul național de coordonare va fi Consiliul Interinstituțional, care va asigura cooperarea între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv ANAF, Vamă și Parchete, iar instrumentele de investigare vor fi armonizate cu reglementările europene.

”Un element foarte important pentru România este protecţia avertizorilor de integritate. Asigurăm protecţie conform legii naţionale şi cerinţelor europene pentru persoanele care raportează încălcări ale sancţiunilor, precum şi obligaţia de raportare statistică. Ministerul Afacerilor Externe va publica în transparenţă date statistice privind investigaţiile şi condamnările, pentru a contribui atât la o imagine clară şi transparentă naţională, cât şi pentru a contribui la această imagine la nivel European”, a declarat Ţoiu.

Ea a menționat și extinderea reglementărilor asupra comerțului cu produse interzise – fie că este vorba de import, export, vânzare, achiziționare sau transport.

”Aici, de exemplu, intră anumitele produse militare sau tehnologii cu dublă utilizare, precum şi categoria eludării şi ocolirii sancţiunilor prin ascunderea activelor, prin furnizarea de informaţii false sau prin neraportarea propriilor active”, a explicat ministrul.

Proiectul legislativ va fi dezbătut în Parlament în procedură de urgență.