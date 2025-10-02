Fostul ministru liberal al energiei, Virgil Popescu, avertizează că reluarea activității în termocentralele închise ar duce la facturi uriașe pentru populație și companii, întrucât producția pe bază de cărbune rămâne cea mai costisitoare.

„România nu-și mai poate permite pe termen lung să producă energie din cărbune. Aceasta deoarece facturile românilor ar exploda. Românii trebuie să știe că energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă”, a spus Virgil Popescu.

Ministrul în funcție, Bogdan Ivan, a contestat hotărârile anterioare privind închiderea centralelor pe huilă și lignit și a solicitat Comisiei Europene să permită extinderea perioadei de funcționare a unităților pe cărbune din Oltenia.

Virgil Popescu a precizat că, în vreme ce pe piața liberă prețul energiei variază între 400 și 600 de lei pentru un MWh, producția din lignit ajunge la 800 de lei, iar cea din huilă urcă până la 2.200 de lei pentru aceeași cantitate.

„Dacă producem mai mult din cărbune, tragem prețul în sus și explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât și pentru cel industrial”.

Potrivit lui Popescu, situația diferă de la o țară la alta: Polonia continuă să depindă de cărbune din rațiuni istorice, iar Germania, după închiderea centralelor nucleare, a fost nevoită să repornească temporar unele termocentrale în timpul crizei gazului rusesc. Totuși, ambele state și-au trasat obiective ferme de eliminare treptată a cărbunelui în anii următori.

În timp ce aceste state au prevăzut în bugetele naționale subvenții de ordinul zecilor de miliarde de euro pentru a susține plata facturilor la energie, România nu dispune de resursele necesare pentru o astfel de măsură.

„Cărbunele ne-a ajutat cândva, dar viitorul României, este în nuclear, hidro, gaz și regenerabile, surse ieftine, stabile și puțin poluante. România are tot ce-i trebuie ca să meargă înainte, nu înapoi”, a mai arătat Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Zilele trecute, ministrul social-democrat al Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că, în cazul închiderii tuturor centralelor pe cărbune până la sfârșitul acestui an – angajament asumat în fața Comisiei Europene – România s-ar putea confrunta cu un risc major de blackout.

Ivan a precizat, de asemenea, că a solicitat Comisiei Europene o extindere cu cinci ani a perioadei de funcționare pentru termocentralele pe lignit din Oltenia.

El consideră că unul dintre motivele pentru care energia este acum atât de scumpă îl reprezintă închiderea, în anii trecuți, a numeroase capacități de producție pe bază de cărbune, fără ca acestea să fie înlocuite cu alternative.