Bogdan Ivan a explicat la Digi24 că una dintre principalele cauze pentru care România plătește aproape cea mai scumpă energie din lume este faptul că, în urmă cu cinci ani, autoritățile au decis oprirea unor mari capacități de producție.

Potrivit acestuia, aproape 7.000 de megawați instalați au fost retrași din sistem, fiind înlocuiți doar cu 1.200 de megawați din surse noi. Dezechilibrul creat a lăsat sistemul energetic cu un deficit semnificativ.

„Ceea ce a cauzat ca astăzi România să plătească aproape cea mai scumpă energie din lume e faptul că România, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune. Aproape 7.000 de megawați instalați au fost scoși din producție, ei fiind înlocuiți doar cu 1.200 de megawați instalați, iar în momentul de față avem un deficit extrem de mare”, a declarat ministrul.

În lipsa unor soluții de stocare, România produce surplus de energie în intervalul 10:00–16:00, atunci când panourile solare generează la capacitate maximă. Această producție este vândută la prețuri foarte mici pe piețele regionale, chiar și la 0,20 euro pentru un megawatt-oră.

Situația se schimbă radical în orele de seară, când consumul este ridicat și statul se vede obligat să importe energie la tarife extrem de mari.

„Importăm la prețuri foarte mari în perioada de vârf de consum de la 6:00 la 22:00, la prețuri și de 2.000-3.000 de ori mai mari decât vindem în timpul zilei, când avem surplus de producție de energie, în perioada 10:00-16:00, când soarele strălucește și în România, Ungaria, Bulgaria, Moldova sau în Ucraina. În acest moment pot să vă spun date luate de săptămâna asta. Sunt perioade în care România exportă și la 0,20 euro pentru 1 MW-oră în timpul zilei din solar. România nu a avut o strategie deșteaptă din acest punct de vedere”, a subliniat Bogdan Ivan.

Pentru a corecta dezechilibrele, Ministerul Energiei propune o nouă abordare care presupune investiții semnificative în reactoare nucleare, centrale pe gaz și baterii. Prin aceste măsuri, autoritățile își propun să stabilizeze prețurile și să asigure o energie accesibilă pe tot parcursul zilei.

„A ales să investească masiv în panouri fotovoltaice, fără să pună capacități de stocare a energiei, fără baterii, pentru a consuma acea energie, atunci când avem nevoie de la 18:00 la 22:00, lucru care a făcut ca acum să venim cu o nouă abordare la Ministerul Energiei, coordonată cu cifrele din realitate, și anume să investim masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”, a precizat ministrul.

Oficialul a adăugat că mixul energetic al României trebuie reechilibrat prin diversificarea surselor și prin investiții noi. Hidrocentralele rămân principala sursă de electricitate ieftină și stabilă, urmate de energia nucleară și de centralele pe gaz. În lipsa unor soluții pentru gestionarea surplusului produs de fotovoltaice, România ajunge să exporte aproape gratuit, fără a beneficia economic de investițiile realizate în ultimii ani.

„Energia din hidrocentrale este cea mai ieftină și cea mai sigură pentru următorii 30 de ani, urmată de energia nucleară, urmată de energia produsă din capacități de centrale bazate pe gaz. Iar pentru situațiile în care avem panouri și în care avem o supraproducție în timpul zilei, pentru că am investit miliarde de euro în ultimii doi-trei ani în panouri fotovoltaice, fără să avem baterii, producem energie pe care o vindem aproape gratis, o exportăm aproape gratis, la 0,20 euro megawatt-ul, fără să avem un raționament economic în spatele acestei fundamentări”, a declarat Bogdan Ivan.

Pentru a accelera dezvoltarea noilor capacități, Ministerul Energiei a transmis către prim-ministru un document care urmează să fie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Propunerea prevede ca proiectele cu caracter strategic național să beneficieze de proceduri simplificate, pentru a scurta termenele de autorizare și pentru a permite demararea rapidă a construcțiilor.