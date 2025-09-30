Lumea filmului sud-american își ia rămas bun de la o legendă. Adriana Aizenberg, actriță emblematică a cinematografiei, teatrului și televiziunii, s-a stins din viață la 86 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și amintiri de neuitat pentru public.

Asociația actorilor argentinieni a anunțat cu emoție dispariția Adrianei Aizenberg. Actrița de renume internațional s-a stins din viață luni, 29 septembrie, la 86 de ani, potrivit relatărilor publicației El Sol.

Adriana Aizenberg rămâne o prezență iconică în peisajul artistic argentinian, iar cariera sa de peste șase decenii în film, teatru și televiziune a imprimat o moștenire de neegalat în lumea divertismentului.

Chiar dacă multe dintre producțiile sale nu au fost difuzate în România, Adriana Aizenberg a strălucit timp de decenii în numeroase seriale de televiziune din Argentina.

Dintre producțiile sale remarcabile se numără serialul argentinian apreciat Los Simuladores (2002), comedia de succes Casi feliz (2020–2022) de pe Netflix, precum și titluri precum Los especiales de Doria și Alta comedia.

Pe marele ecran, Adriana Aizenberg și-a pus amprenta în filme devenite emblematice, precum La Raulito, Plata dulce, El abrazo partido și Mundo grúa.

În semn de apreciere pentru întreaga sa activitate artistică, Adriana Aizenberg a fost distinsă în 2004 cu Premiul Podestá, oferit de Uniunea Actorilor și Senatul Național din Buenos Aires, recunoscând astfel contribuția sa remarcabilă la cultura argentiniană.

„A jucat în seriale de succes transmise în toată lumea, nu doar în Argentina”, au menționat criticii care i-au acordat premiul.

În ultimii ani, Adriana Aizenberg a revenit pe micile ecrane în serialul Netflix Îngrijitoarea, având alături pe Guillermo Francella, unde și-a evidențiat talentul interpretând rolul Consuelo Salustri.

Criticii de artă citați de La Plata au declarat că astăzi lumea artei își ia rămas bun de la Adriana Aizenberg cu profund regret și îi apreciază contribuția la dezvoltarea industriei naționale de film și teatru, amintindu-și de rolurile sale cele mai emblematice, pe care le-a adus la viață și le-a insuflat cu emoție.