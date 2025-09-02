Fostul pugilist Joe Bugner, care a rezistat în ring în fața lui Joe Frazier și de două ori împotriva lui Muhammad Ali, o dată chiar pentru titlul mondial la categoria grea, a încetat din viață luni, la Brisbane, Australia. Avea 75 de ani.

Decesul a fost confirmat de British Boxing Board of Control, fără a fi oferite detalii suplimentare. Instituția a transmis că fostul campion britanic, european și al Commonwealth-ului, dar și pretendent la titlul mondial, s-a stins într-un cămin de îngrijire din Brisbane.

Născut József Bugner la 13 martie 1950 în Ungaria, acesta a crescut în Marea Britanie. După o carieră de succes la amatori, a trecut la profesioniști, pierzând primul său meci. Ulterior a câștigat 18 partide consecutive și 31 din următoarele 32, plus o remiză, ceea ce i-a adus șansa de a lupta pentru centura europeană, britanică și a Commonwealth-ului împotriva apreciatului Henry Cooper. A câștigat confruntarea din 1971 printr-o decizie controversată, însă a pierdut titlurile în același an în fața lui Jack Bodell.

Bugner a revenit în forță în 1972, recâștigând centura europeană și apărând-o cu succes de patru ori. În februarie 1973, în perioada în care George Foreman era campion mondial, a fost pus față în față cu Muhammad Ali, pierzând la puncte după un meci dus până la capăt. La scurt timp, a boxat cu Joe Frazier, într-o luptă dură de 12 runde, pierdută tot la puncte. După opt victorii consecutive, și-a câștigat dreptul la o nouă confruntare cu Ali, în 1975. Supranumită „Lupta unei vieți”, întâlnirea s-a desfășurat pe durata a 15 runde, Ali impunându-se la puncte.

În meciul următor, Bugner și-a recâștigat cele trei titluri (european, britanic și al Commonwealth-ului) printr-un knock-out rapid în fața lui Richard Dunn. Cariera sa a continuat până la sfârșitul anilor ’90, cu rezultate inegale, întâlnind adversari de renume precum Earnie Shavers, Marvis Frazier sau Anders Eklund. În total, a încheiat cu un palmares de 69 de victorii, 13 înfrângeri și o remiză, dintre care 41 prin knock-out.

Pe lângă cariera sportivă, Bugner a activat sporadic și în cinematografie, încă din anii ’70, cu roluri în filme și seriale până în 2010. A apărut în producții precum Street Fighter (1994), dar și în serialele Time Trax, Hey Dad! și The Lost World. De asemenea, a fost prezent în show-uri de televiziune precum I’m a Celebrity … Get Me Out of Here! (versiunea britanică) și The Contender Australia, scrie deadline.com.