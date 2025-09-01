În România, organizarea unei înmormântări nu înseamnă doar un moment de profundă încărcătură emoțională, ci și o provocare financiară pentru familii. Cheltuielile asociate pot varia semnificativ în funcție de serviciile și produsele alese, dar începând cu anul 2025, statul român sprijină familiile îndurerate cu un ajutor de deces în valoare de 8.620 de lei.

Această sumă este destinată să acopere integral sau parțial costurile, în funcție de complexitatea pachetului funerar ales.

Cheltuielile variază de la câteva mii la peste zece mii de lei, în funcție de serviciile solicitate. Printre principalele costuri se numără:

Sicriul – reprezintă una dintre cele mai vizibile și importante alegeri. Prețurile pentru modelele simple, fabricate din brad sau plop, încep de la 800–1.000 de lei, însă pentru variantele standard se ajunge la 1.500–3.000 de lei. Modelele de lux, din esențe de lemn mai rezistente sau cu finisaje speciale, pot depăși 3.000–4.000 de lei.

Transportul funerar – include preluarea decedatului, transportul la capelă și ulterior la locul de veci. În funcție de distanță și de tipul de mașină folosit, tarifele variază de la câteva sute la peste o mie de lei.

Pregătirea trupului – îmbălsămarea, toaletarea și îmbrăcarea defunctului fac parte din serviciile standard. Costurile diferă în funcție de pachet, dar în general se situează între 500 și 1.500 de lei.

Serviciile religioase – taxele pentru preot, cor sau folosirea capelei variază între 500 și 2.000 de lei, în funcție de parohie și de tipul slujbei.

Locul de veci – dacă familia nu deține unul, prețul achiziției poate fi semnificativ. În cimitirele publice costurile pornesc de la câteva mii de lei, dar în zonele centrale sau în cimitirele private tarifele pot depăși 10.000 de lei.

Cheltuielile colaterale – mesele de pomenire, coliva, lumânările și aranjamentele florale adaugă sume considerabile, care variază în funcție de numărul participanților și de amploarea organizării.

Pentru anul 2025, prețurile pentru pachetele funerare complete încep de la circa 2.500 lei, iar un pachet tradițional poate ajunge la aproximativ 6.950 lei. În funcție de furnizorul de servicii, aceste pachete includ toate elementele necesare unei înmormântări, fără costuri ascunse.

În 2024, ajutorul pentru înmormântare era de 7.567 de lei. În urma majorării prevăzute în proiectul de buget adoptat pentru anul 2025, suma crește cu 1.053 de lei, ajungând la 8.620 de lei.

Această ajustare are la bază indicele câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Majorarea reflectă atât inflația, cât și nevoia de a susține mai bine familiile în fața unor cheltuieli inevitabile.

Statul oferă anual un sprijin financiar pentru familiile îndoliate. În 2025, valoarea ajutorului de deces este stabilită la 8.620 lei, în creștere față de anul precedent. În multe cazuri, această sumă poate acoperi integral costurile unui pachet funerar standard, iar dacă prețul serviciilor este mai mic, diferența rămâne la dispoziția familiei.

În România anului 2025, costul unei înmormântări poate varia considerabil, dar sprijinul de la stat reduce povara financiară pentru familiile îndurerate. De la sicrie și transport, până la serviciile religioase și mesele de pomenire, toate aceste aspecte trebuie planificate atent.

Cu un buget orientativ între 2.500 și 7.000 de lei pentru pachetele standard, majoritatea cheltuielilor sunt acoperite prin ajutorul de deces, oferind astfel un sprijin real într-un moment dificil.