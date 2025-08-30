Evitați aceste 10 profesii care atrag cei mai toxici oameni. E ușor să credem că există personalități dificile în fiecare loc de muncă, dar anumite job-uri implică mod natural mai mult stres, presiune și un comportament exigent, ceea ce duce la o un număr mai mare de oameni neprietenoși, conform Radicalfire.

Iată de ce anumite locuri de muncă tind să atragă oameni mai puțin amabili, potrivit comentariilor unor utilizatori.

Mulți oameni au menționat asistentele medicale. Au afirmat că există multe comportamente toxice printre asistentele medicale. Este o meserie importantă, iar cineva a spus că „aproximativ jumătate dintre cei care lucrează ca asistenți medicali nu ar trebui să fie responsabili pentru un iaurt, darămite pentru viața unei ființe umane”.

Cineva a adăugat: „Întotdeauna am văzut acest job ca pe o modalitate de a obține un permis de a «fi o persoană bună». Atrage oameni fără alte calități pozitive, astfel încât să se poată baza pe statutul de asistent medical pentru a fi o persoană bună. Există multe asistente medicale bune, dar și ele ar fi de acord și ele cu această afirmație.”

În opinia altui comentator, directorii care conduc MLM-uri fac din network marketing o profesie cu unii dintre cei mai toxici oameni.

Mathicus a comentat în două cuvinte, „agenți imobiliari”, iar persoanele din firul de discuție au fost de acord. Au spus că au avut câțiva prieteni care au devenit agenți imobiliari și, după câțiva ani, se fac că nu îi mai cunosc.

Cineva a adăugat că agentul imobiliar pe care îl cunoștea a devenit vanitos, superficial și, în sută la sută din cazuri, încerca să calce pe cadavre pentru a vinde o casă.

O persoană a spus că personalul din spitalele de boli mintale este cel mai toxic. Au existat cazuri în care membrii personalului s-au angajat în comportamente abuzive sau nepotrivite față de pacienți: abuz fizic sau verbal, neglijență sau alte forme de maltratare. Unitățile de sănătate mintală trebuie să aibă politici și proceduri pentru a preveni și a aborda un astfel de comportament.

Lucrul într-o secție de sănătate mintală poate fi o muncă dificilă și solicitantă. Membrii personalului sunt adesea expuși la stres ridicat, traume și niveluri ridicate de intensitate emoțională. De asemenea, se pot confrunta cu ore lungi de lucru, salarii mici și resurse limitate. Acești factori pot contribui la epuizare și nemulțumire profesională.

Suven a spus că și paparazzi este o profesie toxică. Cineva a spus că nu acordă o atenție lucrurilor legate de celebrități. Totuși, nu va uita niciodată momentul în care paparazzii s-au urcat pe gardul din jurul casei lui Michelle Williams după ce Heath Ledger (soțul ei) a murit, doar pentru a face fotografii unei femei care își plângea soțul.

Un utilizator a declarat că industria aplicării legii pare să aibă unele probleme. Un alt utilizator a explicat că cei 22 de ani în care a lucrat în domeniul aplicării legii l-au învățat că există 3 tipuri de oameni care intră în această profesie.

În primul rând, există oameni care își doresc doar o carieră stabilă, cu o pensie și un salariu decent. În al doilea rând, există oameni pentru care aplicarea legii este o tradiție. Familia și prietenii lor fac parte din forțele de poliție sau din armată și vor să ducă această moștenire mai departe.

În cele din urmă, există oameni care își doresc cu disperare să fie responsabili de alți oameni.

Un comentator și-a exprimat sentimentele față de persoanele care lucrează în vânzări. El a vorbit despre experiența sa, cu mai mulți ani în vânzări, menționând că a câștigat cea mai mare sumă de bani din viața sa.

Cineva a sugerat recrutorii, explicând că a lucrat ca recrutor, iar la birou se consumau adesea alcool și droguri. În plus, directorii se culcau cu recrutori care erau și cu 20 de ani mai tineri decât ei.

O persoană a adăugat bodyguard-ul pe listă, susținând că aceștia caută mereu să creeze probleme, pentru a-și putea exercita dreptul de a răni fizic pe cineva.

Cineva a adăugat acest job pe listă, spunând că a asistat de mai multe ori la comportamentul abuziv al unui administrator de la o școală elementară. Fie în relația cu părinții, fie în relația cu copiii, mereu apăreau tot felul de incidente.