Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi că, în urma analizei proiectelor de mediu finanțate prin PNRR, din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană, România mai dispune în prezent de aproximativ 1,35 miliarde de euro.

Ea a explicat că proiectele care, la data de 19 august, aveau un grad de implementare de peste 30% vor rămâne finanțate prin PNRR, în urma negocierilor cu Comisia Europeană. În schimb, proiectele cu un progres cuprins între 0% și 30%, care vizau investiții în apă, canalizare, centre de aport voluntar sau fabrici pentru gestionarea dejecțiilor animale, vor fi transferate către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), unde vor continua să primească finanțare.

”Guvernul a adoptat două memorandumuri cheie pentru care am muncit în ultimele aproape două luni de zile. Am venit, inclusiv public, la scurt timp după ce am preluat mandatul, cu analiza stadiului proiectelor din PNRR şi reieşea că aproape o treime din aceste proiecte erau aproape la 0%, deci urmau să fie tăiate. Am menţionat că urma să aibă loc o negociere cu Comisia Europeană. Am încheiat negocierile cu Comisia Europeană, avem, în momentul de faţă, din 3.6 miliarde alocate iniţial de către Comisia Europeană, doar 1.35 miliarde de euro, deci s-au pierut aproape peste 2 miliarde de euro din alocarea care era iniţial făcută de către Comisia Europeană, pentru că proiecte precum diguri, baraje, de care am tot vorbit în ultimele luni şi în ultimele săptămâni, pur şi simplu nu erau nici măcar la 1%, deci nu fuseseră implementate sub nicio formă în ultimii 3 ani de zile”, a explicat ministrul după ședința de Guvern.

Buzoianu a mai precizat că autoritățile s-au concentrat pe salvarea proiectelor cu un grad de implementare semnificativ, peste 30%, existente la data de 19 august 2025, când a fost emisă Ordonanța 41.

”Proiectele care erau la 0% la data de 19 august, proiecte care nu aveau nici măcar achiziţiile încheiate, este clar că nu mai puteau să continue, este clar că nu au mai avut finanţare nici din partea Comisiei Europene, dar nici alte tipuri de funduri nu mai puteau să existe pentru ele şi sunt prevăzute în ordonanţa 41 ca fiind proiectele care se denunţă. Practic în memorandumul pe care l-am adoptat astăzi, primul memorandum PNRR, stabilim foarte clar, din contractele care au fost pe fiecare investiţie în parte, toate proiectele care au fost cu zero implementare la data de 19 august, să fie denunţate”, a explicat ministrul.

Ea a adăugat că prin memorandumul adoptat, toate proiectele care depășiseră pragul de 30% implementare la data menționată vor continua să fie finanțate prin PNRR.

”Aici vorbim de proiecte extraordinar de importante, apă, canal, centre de aport voluntar, fabrici de reciclare, investiţii care ne vor ajuta inclusiv pe noi să ne atingem ţintele la nivel european şi, de asemenea, să evităm anumite proceduri de infringement care sunt la uşa noastră”, a spus Buzoianu.

Totodată, ministrul a precizat că proiectele aflate între 0% și 30%, vizând infrastructura de apă, canalizare, centre de colectare voluntară și unități pentru gestionarea deșeurilor provenite din ferme, vor fi transferate pe AFM.

”Vorbim de proiecte care influenţează în bine, care pot salva comunităţi întregi, care pot aduce apă şi canalizare în comunităţi care până acum nu au avut apă şi canalizare, în peste 150 de comunităţi”, a menționat ministrul.

Aceasta a adăugat că, pentru a face loc noilor proiecte, o parte dintre investițiile aflate în prezent la AFM, dar suspendate sau nefezabile, vor fi anulate.

”Vorbim de proiecte care până în momentul de faţă au fost suspendate, dar nu aveau niciun proiect de implementare. Dacă avem de ales între proiecte care au fost gândite acum 2-3 ani de zile şi nu mai sunt fezabile oricum cu planificarea economică 3 ani de zile mai târziu, şi între proiecte care deja au început să fie implementate de apă canal, care urmează să fie realizate anul viitor sau peste 2 ani de zile cel târziu, este evident că banii trebuie să fie duşi acolo unde proiectele pot să fie realizate în următorii 2 ani de zile. Şi în acest sens noi ne bucurăm că în sfârşit avem o salvare a unor proiecte absolut vitale”, a afirmat ea.

Pe componenta 1 (apă), ministrul a indicat că există în prezent 318 contracte semnate. ”

Cele care sunt menţinute prin PNRR, adică cele care erau peste 30%, sunt 123 şi reprezintă 33% din valoarea totală a proiectelor. Se mută pe AFM 120, asta înseamnă 2,456 miliarde, în valoare de 31% din valoarea totală. 71 de contracte vor fi desfinţate, contracte care nici măcar nu aveau achiziţiile finalizate la data de 19 august”, a precizat Buzoianu.

Referitor la diminuările din componenta apă-canal, ministrul a menționat că acestea vizează proiectele ANAR privind ”diguri, holdere, baraje, care nu au fost realizate”.

În ceea ce privește componenta 2 – păduri – există în prezent 1.381 de proiecte, dintre care 1.038 vor fi menținute în PNRR, iar pentru atingerea țintelor se vor semna contracte noi care însumează 13% din valoarea totală. Vor fi însă reziliate 38 de contracte.