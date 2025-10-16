Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că premierul Ilie Bolojan nu a decis încă asupra nivelului salariului minim pentru 2026. Ea a explicat că subiectul este în analiză, dar a precizat că, „în principiu”, nu se preconizează o creștere.

„Subiectul este în analiza premierului și, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns – în principiu, subliniez, în principiu – salariul minim nu va crește”, a declarat Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă premierul a discutat această chestiune în cadrul coaliției de guvernare, purtătorul de cuvânt a răspuns că nu deține informații în acest sens: „În coaliție? Nu știu să vă spun.”

Declarațiile acesteia vin în contextul în care patronatele au solicitat oficial înghețarea salariului minim, invocând creșterile de taxe și costurile ridicate din mediul privat. PSD, în schimb, a transmis că problema nu este dacă salariul minim va crește, ci „cu cât”.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat că salariul minim pe economie va fi majorat în 2026, respingând orice scenariu privind înghețarea. El a subliniat că Partidul Social Democrat nu va permite încălcarea legislației naționale sau europene privind drepturile salariale.

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru!”, a declarat Budăi, adăugând că PSD „nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”.

Budăi a reamintit că directiva europeană privind salariul minim decent, adoptată în mandatul său, garantează venituri mai mari pentru peste 800.000 de români plătiți la nivelul minim.

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că salariul minim ar trebui menținut la nivelul actual, argumentând că acesta funcționează mai degrabă ca un instrument fiscal folosit de stat pentru a colecta mai multe taxe.

El a adăugat că România se află pe primul loc în Europa în privința impozitării salariilor mici, ceea ce face ca povara fiscală asupra angajaților să fie disproporționată. Potrivit lui, guvernul ar trebui să reducă taxele pe muncă în loc să crească salariul minim.