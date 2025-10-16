Serviciul Român de Informaţii (SRI) a transmis un avertisment important pentru pasagerii care călătoresc pe cale aeriană, precizând că „condiţiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate”.

Astfel, regulile aplicate la controlul de securitate pot varia de la un aeroport la altul, iar călătorii sunt sfătuiţi să consulte din timp regulamentele specifice aeroportului de plecare.

Potrivit SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichidele, aerosolii şi gelurile (LAG), dar şi amestecuri de substanţe lichide sau solide, precum şi produse cu o consistenţă similară.

În momentul pregătirii bagajului de mână, pasagerii trebuie să acorde atenţie tipurilor de produse care intră în aceste categorii:

-Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri;

-Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă de păr;

-Geluri: gel de duş, gel de păr, creme, loţiuni, fond de ten, mascara.

De asemenea, SRI precizează că anumite alimente sunt asimilate LAG, de exemplu: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muştar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete sau de icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

În funcţie de echipamentele moderne de control instalate, fiecare aeroport poate aplica reguli distincte privind volumul maxim admis al lichidelor transportate în bagajul de mână. Pe unele aeroporturi se păstrează limitarea tradiţională de 100 ml per recipient, în timp ce altele permit volume mai mari, dacă dispun de tehnologie de scanare avansată.

SRI îi sfătuieşte pe pasageri să verifice aceste detalii înainte de zbor pentru a evita întârzieri, confiscarea produselor sau alte inconveniente la controlul de securitate.

Un caz concret este Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, care, începând cu luna septembrie, a eliminat restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, devenind primul aeroport din România care implementează această măsură.

Astfel, pasagerii care pleacă din Cluj pot transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de până la doi litri, o schimbare semnificativă faţă de regulile anterioare, aplicate la nivel european din motive de securitate.

Ridicarea acestor restricţii este posibilă datorită noilor echipamente de control de tip CT (computer tomograf), care permit scanarea detaliată a bagajelor şi detectarea substanţelor interzise fără a mai fi nevoie de limitarea cantităţii de lichide.

Autorităţile române anunţă că, pe măsură ce aceste sisteme vor fi implementate şi pe alte aeroporturi, regulile privind transportul lichidelor ar putea fi relaxate şi în alte oraşe, facilitând procesul de check-in şi reducând timpii de aşteptare pentru pasageri.