Bagaj pierdut în aeroport. Un coșmar frecvent pentru călători este pierderea bagajului la sosire, situație care poate transforma rapid o vacanță relaxantă într-o experiență stresantă. Toate bagajele sunt gestionate de compania aeriană, iar în cazul în care un pasager constată că bagajul său nu a ajuns, trebuie să se adreseze imediat biroului companiei aeriene din zona de recuperare a bagajelor sau să sune la companie.

Jurnaliștii britanici de la The Guardian au venit cu mai multe sfaturi utile pentru cei care se trezesc în această situație nefericită.

Este esențială completarea unui raport de neregularitate a proprietății (PIR – Property Irregularity Report) înainte de a părăsi aeroportul, pentru a semnala bagajul pierdut, deteriorat sau întârziat.

Pentru acest raport, pasagerul trebuie să furnizeze datele de pe eticheta bagajului, numărul zborului, itinerariul, o descriere a bagajului și datele personale de contact.

Compania va emite un număr de referință pentru urmărirea situației, iar pasagerul poate verifica online stadiul căutărilor prin platforma WorldTracer.

Bagaj pierdut în aeroport. În ceea ce privește despăgubirile, acestea variază în funcție de momentul pierderii: dacă bagajul lipsește în timpul vacanței, compania trebuie să ramburseze cheltuielile pentru articole esențiale precum produse de igienă, haine și medicamente.

În schimb, la întoarcerea acasă, despăgubirile sunt mai mici, presupunând că pasagerul deține deja aceste obiecte.

Dacă după 21 de zile bagajul nu este recuperat, acesta este considerat oficial pierdut, iar pasagerul poate depune o cerere de despăgubire care să includă lista obiectelor pierdute, dovezi de cumpărare și raportul PIR.

În plus, polițele de asigurare de călătorie pot acoperi costuri suplimentare în cazul în care despăgubirile oferite de companie nu sunt suficiente.

Bagaj pierdut în aeroport. Pentru a reduce riscul pierderii bagajului, specialiștii recomandă etichetarea clară a acestuia atât la exterior, cât și în interior, eliminarea etichetelor vechi, folosirea unor dispozitive de urmărire precum AirTag, alegerea zborurilor directe și păstrarea în bagajul de mână a obiectelor esențiale.

De asemenea, este recomandat ca pasagerii să ajungă cât mai repede la banda de bagaje pentru a evita situațiile în care valizele pot fi confundate sau furate.

În plus, pasagerilor li se recomandă să păstreze produsele esențiale în bagajul de mână. Vorbim aici despre medicamente, haine de schimb, obiecte de valoare, etc.