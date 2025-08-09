Compensațiile pentru întârzierile zborurilor în Uniunea Europeană sunt pe cale să sufere modificări importante. În prezent, pasagerii aerieni pot cere despăgubiri dacă zborul lor întârzie cel puțin trei ore.

Noile reguli propuse vor ridica acest prag la patru ore. De asemenea, suma despăgubirilor pentru zborurile lungi va fi redusă cu 100 de euro. Aceste schimbări afectează milioane de călători și au stârnit controverse majore.

După mai bine de un deceniu de negocieri fără rezultat, cele 27 de state membre ale UE au găsit recent un acord asupra acestei probleme. Cu toate acestea, proiectul trebuie să fie validat atât de Comisia Europeană, cât și de Parlamentul European. Mai mulți europarlamentari și organizații de consumatori au exprimat o opoziție puternică față de aceste măsuri.

Ca reacție la noile propuneri, o inițiativă cetățenească a fost lansată și colectează semnături în toată Europa pentru a bloca modificările legislative.

„După mai bine de un deceniu de impas legislativ, guvernele UE înrăutățesc drepturile pasagerilor din UE, iar noi intenționăm să le permitem europenilor să se exprime și să se opună acestui lucru”, a declarat pentru Euronews profesorul Alberto Alemanno, fondatorul The Good Lobby și unul dintre organizatorii petiției.

Normele actuale oferă pasagerilor dreptul de a solicita despăgubiri pentru întârzieri de cel puțin trei ore. Majoritatea întârzierilor se situează între două și patru ore, potrivit Asociației Europene a Consumatorilor (BEUC). Creșterea pragului la patru ore ar exclude astfel o mare parte dintre pasageri de la compensații.

Deși inițiativa cetățenească nu impune Comisiei Europene să propună legislație nouă, aceasta solicită un răspuns oficial în termen de șase luni. În plus, dacă Executivul european decide să nu acționeze, este obligat să ofere o justificare clară.

După mai bine de un deceniu de stagnare politică, o majoritate fragilă a statelor membre a acceptat recent să majoreze intervalul minim de întârziere necesar pentru a cere despăgubiri, de la trei la patru sau chiar șase ore. Totodată, se prevede o reducere de 100 de euro a compensațiilor pentru cursele aeriene care depășesc 3.500 de kilometri.

Acest plan trebuie încă să primească undă verde atât din partea Comisiei Europene, cât și a Parlamentului European. Între timp, parlamentarii din toate grupurile politice au exprimat o opoziție hotărâtă față de această propunere.

„Prioritatea trebuie să fie întotdeauna oamenii, înaintea câștigurilor financiare, iar acest caz nu face excepție. Pasagerii nu cer un favor din partea companiilor aeriene – ei plătesc pentru servicii de calitate și atunci când acestea nu sunt furnizate, este dreptul lor să primească o compensație corectă”, a declarat eurodeputatul olandez din grupul S&D, Mohammed Chahim.

Asociația Europeană a Consumatorilor (BEUC) a atras atenția că ridicarea pragurilor pentru despăgubiri ar face dificil pentru majoritatea pasagerilor să beneficieze de ele, întrucât cele mai multe întârzieri se încadrează între două și patru ore.

Reprezentanții companiilor aeriene, reuniți în cadrul Airlines for Europe (A4E), susțin că modificările propuse vor face drepturile pasagerilor mai clare și mai ușor de aplicat.

Ourania Georgoutsakou, directorul general al A4E, a afirmat:

„În prezent, companiile aeriene sunt adesea obligate să anuleze zboruri pe care le-ar putea opera cu întârziere, deoarece întârzierile scurte declanșează despăgubiri. Majoritatea oamenilor vor să ajungă la destinație, nu să aștepte o despăgubire”.

Ea a adăugat că majoritatea pasagerilor doresc să ajungă la destinație cât mai repede, nu să aștepte o despăgubire. Planul inițial al Comisiei Europene prevedea creșterea pragului la cinci ore pentru zborurile scurte și la nouă ore pentru cele lungi.

Această măsură ar putea preveni până la 70% dintre anulările evitabile din Europa și ar ajuta companiile aeriene să-și recupereze mai repede programul.

Consiliul UE a adoptat în iunie o poziție juridic obligatorie privind aceste reguli, evitând discuțiile obișnuite cu Parlamentul European.

Deputații europeni au termen până în octombrie să prezinte o contrapropunere. Negociatorul principal al Parlamentului, Andrey Novakov, a declarat:

„Nu putem permite statelor membre să submineze drepturile câștigate cu greu de pasagerii aerieni”, a spus el.

El a adăugat că slăbirea acestor drepturi ar „trăda încrederea pe care cetățenii au acordat-o UE pentru a le apăra interesele.”

Mai mulți parlamentari și grupuri politice au criticat proiectul, considerând că prioritizează profiturile companiilor aeriene în detrimentul consumatorilor.

Dacă noile reguli vor fi adoptate, pasagerii ar putea să nu mai primească compensații pentru întârzieri de până la patru ore. Aceasta înseamnă că mulți călători vor pierde bani pe care astăzi îi pot recupera. De asemenea, reducerea despăgubirilor pentru zborurile lungi ar afecta direct cei care călătoresc pe distanțe mari.

Asociațiile de consumatori avertizează că modificările propuse slăbesc protecția pasagerilor și favorizează companiile aeriene. În schimb, transportatorii susțin că noile reguli vor aduce mai multă flexibilitate și vor reduce numărul anulărilor nejustificate. Dezbaterea este departe de a se încheia, iar deciziile finale sunt așteptate în următoarele luni.