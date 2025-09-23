Ministrul a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni televizate, dacă demisia lui Ilie Bolojan din postul de premier ar declanșa o criză politică semnificativă. El a răspuns categoric:

„Nu știu cât de majoră, dar va fi o criză politică ca în orice țară democrată”.

Ministrul Economiei a explicat că o eventuală schimbare de guvern ar genera incertitudini, care, la rândul lor, ar provoca instabilitate economică, ceea ce s-ar traduce prin prețuri mai mari și o stare generală de nesiguranță, subliniind că o astfel de instabilitate nu aduce beneficii.

„Prețuri mai mari. Nesiguranță. Atunci când se schimbă guvernul, apar incertitudini. Incertitudinile duc de la instabilitate economică. O perioadă. Instabilitatea economică doar bine nu face”.

Radu Miruță a făcut aceste declarații într-un context tensionat, pe fondul disputelor din coaliție privind reforma pensiilor magistraților. Reprezentanții USR și Ilie Bolojan au avertizat că, dacă proiectul va fi respins de Curtea Constituțională, guvernul și-ar pierde legitimitatea.

Ministrul Economiei a redus din importanța afirmațiilor prim-ministrului, afirmând că nu a reținut să fi spus că și-ar da demisia dacă ar finaliza pachetul de legi.

„Domnul Bolojan a zis că se pune problema legitimității acestui guvern”, a susținut oficialul guvernamental.

Marți, 23 septembrie, conducerea partidelor din coaliția de guvernare a hotărât să prelungească până la finalul anului plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.

Hotărârea a intervenit după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, tema provocând în ultimele săptămâni numeroase tensiuni politice.

Analizele economice arată că renunțarea la această măsură de către coaliție ar fi determinat o creștere rapidă a prețurilor alimentelor, de aproximativ 5-7%, într-un interval de doar câteva zile.

În prezent, plafonarea se aplică pentru 17 categorii de produse esențiale, incluzând pâinea, uleiul, laptele și carnea.

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a afirmat săptămâna trecută, într-un mesaj publicat pe Facebook, că încetarea plafonării ar reprezenta o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici, mai ales în contextul creșterii inflației, în timp ce ar avantaja corporațiile din retail.