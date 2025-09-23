România va intra într-o criză politică dacă Bolojan își dă demisia
Ministrul a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni televizate, dacă demisia lui Ilie Bolojan din postul de premier ar declanșa o criză politică semnificativă. El a răspuns categoric:
„Nu știu cât de majoră, dar va fi o criză politică ca în orice țară democrată”.
Ministrul Economiei a explicat că o eventuală schimbare de guvern ar genera incertitudini, care, la rândul lor, ar provoca instabilitate economică, ceea ce s-ar traduce prin prețuri mai mari și o stare generală de nesiguranță, subliniind că o astfel de instabilitate nu aduce beneficii.
„Prețuri mai mari. Nesiguranță. Atunci când se schimbă guvernul, apar incertitudini. Incertitudinile duc de la instabilitate economică. O perioadă. Instabilitatea economică doar bine nu face”.
Radu Miruță a făcut aceste declarații într-un context tensionat, pe fondul disputelor din coaliție privind reforma pensiilor magistraților. Reprezentanții USR și Ilie Bolojan au avertizat că, dacă proiectul va fi respins de Curtea Constituțională, guvernul și-ar pierde legitimitatea.
Ministrul Economiei a redus din importanța afirmațiilor prim-ministrului, afirmând că nu a reținut să fi spus că și-ar da demisia dacă ar finaliza pachetul de legi.
„Domnul Bolojan a zis că se pune problema legitimității acestui guvern”, a susținut oficialul guvernamental.
Adaosul comercial, prelungit până la finalul anului pentru alimentele de bază
Marți, 23 septembrie, conducerea partidelor din coaliția de guvernare a hotărât să prelungească până la finalul anului plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.
Hotărârea a intervenit după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, tema provocând în ultimele săptămâni numeroase tensiuni politice.
Analizele economice arată că renunțarea la această măsură de către coaliție ar fi determinat o creștere rapidă a prețurilor alimentelor, de aproximativ 5-7%, într-un interval de doar câteva zile.
În prezent, plafonarea se aplică pentru 17 categorii de produse esențiale, incluzând pâinea, uleiul, laptele și carnea.
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a afirmat săptămâna trecută, într-un mesaj publicat pe Facebook, că încetarea plafonării ar reprezenta o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici, mai ales în contextul creșterii inflației, în timp ce ar avantaja corporațiile din retail.
„Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetățenii cu venituri mici, mai ales că inflația este în creștere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporațiile din retail!
Asta vă doriți, domnule premier Bolojan? Să distrugeți oamenii cu venituri mici pentru a le face pe plac marilor comercianți? Îi reamintesc premierului Bolojan că susținerea guvernului are la bază un Acord Politic care prevede că astfel de decizii majore se iau doar prin consens!
Dacă încalcă Acordul, premierul este răspunzător de subminarea Coaliției și a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliția, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliției!”, spunea deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, într-un mesaj publicat săptămâna trecută pe Facebook.