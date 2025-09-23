Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că decizia Coaliției este una corectă și necesară. El a subliniat că specialiștii PSD au adus argumente solide pentru menținerea plafonării, iar acestea au fost înțelese de partenerii de guvernare.

Grindeanu a atras atenția că eliminarea plafonării ar fi afectat grav puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și ar fi împins peste un milion de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie- la care expira măsura- să fie prelungit. Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”, a transmis liderul interimar la PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD Marius Budăi a precizat că formațiunea sa a acționat pe toate canalele, oficiale și neoficiale, pentru a obține această decizie. El a spus că argumentele de bun-simț aduse de PSD în dialogul din Coaliție au prevalat în fața orgoliilor politice și a descris rezultatul ca fiind unul bun pentru cetățeni.

„Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simţ exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliţie au triumfat în faţa orgoliilor politice mărunte! Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat!”, a scris și Marius Budăi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Surse politice au precizat că reprezentanții Coaliției au decis ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită pentru o perioadă de șase luni. Decizia a fost luată marți, 23 septembrie, într-o ședință desfășurată la Palatul Victoria.

La reuniune au participat premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Kelemen Hunor, liderul UDMR, Dominic Fritz, președintele USR, și Varujan Pambuccian, reprezentantul minorităților naționale.

De asemenea, au fost prezenți social-democratul Paul Stănescu, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Dezvoltării Cseke Atilla și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.