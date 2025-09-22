Senatorul Daniel Zamfir a spus că PSD a depus la Senat un amendament prin care se cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. El a explicat că măsura nu afectează bugetul statului și că poate fi retrasă dacă premierul renunță la ideea de a opri plafonarea.

Zamfir a precizat că PSD vrea ca plafonarea pentru cele 17 produse de bază să mai dureze cel puțin trei luni pentru că inflația a crescut din cauza majorării TVA-ului, a prețurilor la energie și a accizelor. El a avertizat că, dacă se renunță la plafonare, inflația va crește și mai mult.

Senatorul a adăugat că, deși în coaliție s-a discutat și liderul Bolojan s-a opus măsurii, dacă premierul va fi de acord cu prelungirea plafonării, PSD ar putea retrage amendamentul. El a subliniat că măsura nu taie cheltuieli și nu afectează personalul bugetar, ci este doar o protecție pentru oamenii cu venituri mici și medii în fața scumpirilor.

„Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puţin 3 luni de zile, pentru că am văzut cu toţii, inflaţia a crescut galopant. Ştiţi bine că factorul principal a fost mărirea TVA-ului şi a preţului la energie şi nu în ultimul rând a accizelor. Dacă mai vii şi cu această măsură de eliminare a plafonării adaosului comercial, în mod categoric inflaţia va creşte. Aici lucrurile înţeleg că s-au stabilit în coaliţie, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu doreşte sub nicio formă acest lucru. Eu pot să vă asigur un lucru, dacă mâine în coaliţie se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament. Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară, deci aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi medii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă.”

El a spus că și președintele UDMR, Kelemen Hunor, sprijină această măsură. Zamfir a adăugat că speră ca premierul Bolojan să dea dovadă de înțelepciune și să înțeleagă că oamenii chiar au nevoie de această măsură în perioada dificilă prin care trec.