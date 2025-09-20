Carmen Holban subliniază că, într-o perioadă marcată de creșterea facturilor la energie și de majorarea TVA, plafonarea a oferit românilor posibilitatea de a cumpăra alimente de strictă necesitate la prețuri accesibile. Ea consideră că, în lipsa acestei intervenții, valul de scumpiri ar fi afectat direct familiile cu venituri mici și medii, expunându-le speculei comerciale.

Conform analizei sale, plafonarea adaosului la un nivel de 20% este un prag echitabil, care permite magazinelor să își mențină profitabilitatea, dar fără a abuza de consumatori. Eliminarea acestei limite ar putea genera imediat majorări de prețuri de 10–15% pentru produsele de bază, ceea ce ar însemna o povară suplimentară directă asupra populației.

„Realitatea e clară: plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a funcționat. Astăzi, pâinea, laptele, carnea, ouăle sau uleiul costă mai puțin decât în iunie 2023, când această măsură a fost introdusă. Într-o perioadă cu facturi la energie mai mari și cu TVA crescut, românii au putut pune pe masă alimente esențiale la prețuri suportabile. Fără plafonare, scumpirile ar fi lovit în plin, iar familiile cu venituri mici și medii ar fi plătit nota de plată a speculei”, a scris Holban într-o postare realizată pe Facebook.

Deputatul critică propunerile de liberalizare a prețurilor, interpretându-le ca pe o încercare de a favoriza câțiva jucători din piață în detrimentul a milioane de români. În opinia sa, menținerea plafonării este singura metodă reală de a opri scumpirile nejustificate și de a garanta protecția familiilor în fața presiunilor economice.