Euro digital ar reprezenta o nouă metodă de plată, dar cu o dimensiune geopolitică majoră. BCE se teme că, în lipsa unei alternative la numerar și la monedele virtuale, își va pierde treptat autoritatea într-un context în care utilizarea plăților în numerar scade constant.

În plus, oficialii europeni consideră că inacțiunea ar face Uniunea prea dependentă de giganți americani precum Visa și Mastercard pentru plăți transfrontaliere sau chiar de companii tehnologice precum Meta, Apple ori X, capabile să creeze propriile sisteme de plată.

Administrația Trump a arătat deja disponibilitatea de a presa companiile pentru a-și atinge obiectivele, iar legea Genius Act, recent semnată, sprijină dezvoltarea stablecoin-urilor. Aceste active digitale, a căror valoare este legată de monede tradiționale precum dolarul, ar fi mult mai stabile decât criptomonedele volatile de tip Bitcoin și pot deveni o amenințare serioasă pentru monedele clasice, inclusiv euro, mai ales în domeniul plăților internaționale, conform Politico.

Pentru a-și apăra proiectul, BCE a demarat o campanie intensă de lobby. În septembrie, oficialii instituției participă la întâlniri cu eurodeputații, iar Piero Cipollone, principalul susținător al inițiativei, se va deplasa personal la Bruxelles. Subiectul figurează și pe agenda reuniunii miniștrilor de finanțe și a bancherilor centrali din UE, care va avea loc la Copenhaga. Totuși, ținta principală a BCE este eurodeputatul spaniol Fernando Navarrete, fost bancher central și în prezent negociatorul cadrului legislativ în Parlamentul European. Acesta privește proiectul cu scepticism, considerând euro digital o soluție de ultim resort și o amenințare pentru industria bancară, menită să forțeze sectorul să își creeze rapid alternative proprii.

Proiectul euro digital este o extensie virtuală a monedei unice europene. Conceptul monedelor digitale emise de băncile centrale există de mai mulți ani, dar abia în 2019 BCE l-a luat în serios, după tentativa eșuată a companiei Meta de a lansa propria monedă globală.

Noua monedă ar avea aceeași valoare ca euro fizic, ar fi garantată de BCE și ar putea fi folosită pentru plăți și transferuri între persoane. Spre deosebire de plățile electronice actuale, euro digital ar fi stocat într-o aplicație tip portofel digital pe telefon, cu evidența sumelor păstrată direct de BCE, ceea ce ar elimina riscul pierderii.

Deosebirea fundamentală față de banii din conturile băncilor comerciale este că aceștia din urmă sunt folosiți în mare parte pentru credite și nu există integral în formă fizică. Euro digital, în schimb, ar fi o unitate reală, păstrată într-un „seif” digital, funcționând asemenea numerarului. Un euro digital ar avea aceeași valoare și siguranță ca un euro pe hârtie.

Tranzacțiile ar fi mai simple și mai directe, realizate între două portofele digitale, fără intermediul complicat al băncilor și al companiilor de carduri, ceea ce ar reduce rolul sectorului privat în plățile electronice.

Deși BCE a inițiat proiectul, cadrul legislativ trebuie stabilit de guvernele europene și de Parlamentul European, iar procesul este complicat de divergențele politice.

Mai mulți eurodeputați exprimă temeri că noua monedă ar putea fi folosită pentru supravegherea tranzacțiilor cetățenilor, acuzație respinsă de BCE. În același timp, băncile și sectorul financiar susțin că euro digital ar genera costuri suplimentare și ar putea restrânge inovația.

În Consiliul UE, statele membre doresc să impună limite asupra sumei maxime deținută de un cetățean în euro digital, pentru a evita retragerile masive din bănci. Germania și Olanda cer garanții clare privind confidențialitatea, iar Belgia a anunțat că nu va sprijini proiectul dacă moneda nu va putea fi utilizată și în regim offline.

În fața acestor obstacole, BCE este nevoită să treacă dincolo de discursurile tehnocratice și să intre direct în lupta politică. Negocierile vor continua în lunile următoare, dar o poziție finală a Parlamentului European nu este așteptată înainte de luna mai 2026.