Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat sâmbătă că fermierii români au obținut în acest an producții record la culturile de cereale și rapiță, depășind cu peste 5 milioane de tone recolta înregistrată în 2024.

„Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este recezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris Barbu pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a prezentat și un grafic din care reiese că România a strâns 19,3 milioane de tone de cereale (grâu, secară, ovăz și orz) și rapiță, cu un plus de peste 5 milioane de tone față de anul trecut. Din această cantitate, aproximativ 2,5 milioane de tone provin din cultura de rapiță.

Ministrul a subliniat importanța agriculturii pentru economia națională și a transmis un apel către consumatori: „Agricultura este cea mai mare bogăţie a României! Iar noi toţi trebuie să cumpărăm produse româneşti”.

Începând cu 16 octombrie 2025, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va demara achitarea avansurilor pentru subvențiile aferente acestui an, potrivit unui anunț comun al instituției și al Ministerului Agriculturii.

Sumele ce vor fi transferate către fermieri sunt stabilite pe baza Planului Național Strategic 2023-2027, iar nivelul avansului aprobat de Comisia Europeană reprezintă 70% din cuantumurile unitare prevăzute pentru anul 2025.

Conform estimărilor realizate pe baza acestor date, fermierii ar urma să primească următoarele sume la hectar:

PD-01 – BISS (Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității): 99,27 euro/ha, din care avansul este 69,489 euro/ha.

PD-02 – CRISS (Sprijin redistributiv complementar pentru venit): 52,08 euro/ha, avans 36,456 euro/ha.

PD-03 – Sprijin complementar pentru tinerii fermieri: 48 euro/ha, cu avans de 33,6 euro/ha.

PD-04 – Practici benefice pentru mediu aplicabile pe teren arabil: 56,28 euro/ha, avans 39,396 euro/ha. Dacă APIA aplică cuantumul maxim de 73 euro/ha, atunci avansul ar urca la 51 euro/ha.

PD-05 – Agricultură prietenoasă / ferme mici tradiționale: 100 euro/ha, avans 70 euro/ha.

PD-06 – Înverzirea intervalului dintre rânduri (livezi, vii, pepiniere, hamei): 100 euro/ha, avans 70 euro/ha.

Astfel, plățile vor aduce un sprijin consistent fermierilor încă din toamnă, urmând ca restul sumelor să fie achitate până la finalul campaniei de plăți.