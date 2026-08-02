Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Info util > Șoferii se confruntă cu riscuri mai mari în estul Europei. România urcă pe locul 3 în clasamentul celor mai periculoase țări

Șoferii se confruntă cu riscuri mai mari în estul Europei. România urcă pe locul 3 în clasamentul celor mai periculoase țări

Șoferii se confruntă cu riscuri mai mari în estul Europei. România urcă pe locul 3 în clasamentul celor mai periculoase țări

SURSA FOTO: Dreamstime - Accident de mașină

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 2 august 2026, 21:20
Din cuprinsul articolului

Șoferii care aleg să călătorească prin Europa în sezonul estival trebuie să țină cont de diferențele majore privind siguranța rutieră dintre state. Un studiu publicat în această perioadă arată că România ocupă locul al treilea în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese rutiere raportate la populație. În același timp, mai multe destinații turistice foarte căutate de români, precum Grecia, Italia și Portugalia, se regăsesc și ele în partea superioară a clasamentului.

Șoferii întâlnesc cele mai mari riscuri în Serbia, Bulgaria și România

Călătoriile cu mașina rămân una dintre cele mai populare variante pentru vacanțele de vară, oferind libertatea de a vizita mai multe orașe și regiuni într-un singur traseu. Totuși, nivelul siguranței rutiere diferă considerabil de la o țară la alta, iar acest aspect poate influența semnificativ riscurile la care sunt expuși conducătorii auto.

Potrivit unui studiu realizat de compania elvețiană Vignette Switzerland, specializată în comercializarea online a vignetei electronice pentru drumurile din Elveția, Serbia, Bulgaria și România formează podiumul celor mai periculoase state europene pentru șoferi.

Serbia ocupă prima poziție, cu 74 de decese rutiere la un milion de locuitori, un nivel cu aproximativ 72% peste media Uniunii Europene. Deși țara conduce clasamentul pentru al doilea an consecutiv, datele indică o ușoară reducere a numărului victimelor comparativ cu anul precedent.

Pe locul al doilea se află Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori, iar România ocupă poziția a treia, înregistrând 68 de victime raportate la aceeași categorie de populație.

În topul statelor cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere se regăsesc și Portugalia, Grecia, Italia și Franța, toate fiind destinații turistice frecvent alese de europeni în sezonul vacanțelor.

Țările nordice rămân cele mai sigure pentru circulația rutieră

Diferențele dintre statele europene sunt evidente și în partea opusă a clasamentului, unde țările nordice continuă să înregistreze cele mai bune rezultate în materie de siguranță rutieră.

Norvegia și Suedia au raportat doar 19 decese în accidente rutiere la un milion de locuitori. Comparativ cu Serbia, aceste două state sunt de aproape patru ori mai sigure din perspectiva riscului de mortalitate în trafic.

Datele analizate evidențiază contraste importante între sistemele de infrastructură, măsurile de prevenție și nivelul de siguranță oferit participanților la trafic în diferite regiuni ale Europei.

Mai multe state au redus semnificativ numărul accidentelor mortale în ultimul deceniu

Analiza realizată de Vignette Switzerland arată că unele țări au făcut progrese importante în reducerea mortalității rutiere în ultimii zece ani.

Lituania se remarcă prin cea mai mare îmbunătățire, reușind să reducă numărul deceselor provocate de accidente rutiere cu 43% comparativ cu situația din urmă cu un deceniu.

Rezultate importante au fost înregistrate și în Letonia, Grecia și Ungaria. În toate aceste state, numărul victimelor din accidente rutiere a scăzut cu aproximativ 30% sau chiar mai mult, ceea ce indică o evoluție constantă a măsurilor de protecție destinate șoferilor, pasagerilor și pietonilor.

Există însă și țări unde progresele au fost minime. În Portugalia, reducerea numărului accidentelor rutiere față de anul 2015 a fost de doar 1%, ceea ce plasează statul printre cele cu cea mai lentă evoluție în domeniul siguranței rutiere.

O situație asemănătoare este consemnată și în Franța, unde numărul deceselor provocate de accidente rutiere s-a redus cu numai 6% în ultimii zece ani.

Experții recomandă ca șoferii care pleacă în vacanță cu automobilul să se informeze înainte de plecare cu privire la regulile de circulație din fiecare stat, să își planifice traseul din timp și să manifeste o atenție sporită atunci când circulă pe drumuri necunoscute, pentru a reduce riscul producerii unor accidente.

Informații articol
Etichete: , , , ,
Publicat în: Info util, Social

Recomandările noastre

Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.