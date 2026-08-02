Șoferii se confruntă cu riscuri mai mari în estul Europei. România urcă pe locul 3 în clasamentul celor mai periculoase țări

Șoferii care aleg să călătorească prin Europa în sezonul estival trebuie să țină cont de diferențele majore privind siguranța rutieră dintre state. Un studiu publicat în această perioadă arată că România ocupă locul al treilea în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese rutiere raportate la populație. În același timp, mai multe destinații turistice foarte căutate de români, precum Grecia, Italia și Portugalia, se regăsesc și ele în partea superioară a clasamentului.

Călătoriile cu mașina rămân una dintre cele mai populare variante pentru vacanțele de vară, oferind libertatea de a vizita mai multe orașe și regiuni într-un singur traseu. Totuși, nivelul siguranței rutiere diferă considerabil de la o țară la alta, iar acest aspect poate influența semnificativ riscurile la care sunt expuși conducătorii auto.

Potrivit unui studiu realizat de compania elvețiană Vignette Switzerland, specializată în comercializarea online a vignetei electronice pentru drumurile din Elveția, Serbia, Bulgaria și România formează podiumul celor mai periculoase state europene pentru șoferi.

Serbia ocupă prima poziție, cu 74 de decese rutiere la un milion de locuitori, un nivel cu aproximativ 72% peste media Uniunii Europene. Deși țara conduce clasamentul pentru al doilea an consecutiv, datele indică o ușoară reducere a numărului victimelor comparativ cu anul precedent.

Pe locul al doilea se află Bulgaria, cu 71 de decese la un milion de locuitori, iar România ocupă poziția a treia, înregistrând 68 de victime raportate la aceeași categorie de populație.

În topul statelor cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere se regăsesc și Portugalia, Grecia, Italia și Franța, toate fiind destinații turistice frecvent alese de europeni în sezonul vacanțelor.

Diferențele dintre statele europene sunt evidente și în partea opusă a clasamentului, unde țările nordice continuă să înregistreze cele mai bune rezultate în materie de siguranță rutieră.

Norvegia și Suedia au raportat doar 19 decese în accidente rutiere la un milion de locuitori. Comparativ cu Serbia, aceste două state sunt de aproape patru ori mai sigure din perspectiva riscului de mortalitate în trafic.

Datele analizate evidențiază contraste importante între sistemele de infrastructură, măsurile de prevenție și nivelul de siguranță oferit participanților la trafic în diferite regiuni ale Europei.

Analiza realizată de Vignette Switzerland arată că unele țări au făcut progrese importante în reducerea mortalității rutiere în ultimii zece ani.

Lituania se remarcă prin cea mai mare îmbunătățire, reușind să reducă numărul deceselor provocate de accidente rutiere cu 43% comparativ cu situația din urmă cu un deceniu.

Rezultate importante au fost înregistrate și în Letonia, Grecia și Ungaria. În toate aceste state, numărul victimelor din accidente rutiere a scăzut cu aproximativ 30% sau chiar mai mult, ceea ce indică o evoluție constantă a măsurilor de protecție destinate șoferilor, pasagerilor și pietonilor.

Există însă și țări unde progresele au fost minime. În Portugalia, reducerea numărului accidentelor rutiere față de anul 2015 a fost de doar 1%, ceea ce plasează statul printre cele cu cea mai lentă evoluție în domeniul siguranței rutiere.

O situație asemănătoare este consemnată și în Franța, unde numărul deceselor provocate de accidente rutiere s-a redus cu numai 6% în ultimii zece ani.

Experții recomandă ca șoferii care pleacă în vacanță cu automobilul să se informeze înainte de plecare cu privire la regulile de circulație din fiecare stat, să își planifice traseul din timp și să manifeste o atenție sporită atunci când circulă pe drumuri necunoscute, pentru a reduce riscul producerii unor accidente.