Legislația rutieră diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, iar unele reguli pot părea surprinzătoare sau chiar absurde pentru șoferii străini.

De la limite extrem de stricte privind consumul de alcool, până la obligații legate de echiparea mașinii sau comportamentul la volan, aceste prevederi sunt menite, potrivit autorităților, să crească siguranța rutieră și să protejeze mediul.

Iată o trecere în revistă a celor mai neobișnuite legi de circulație, ordonate alfabetic, care îi pot lua prin surprindere pe șoferi.

În Albania, limita maximă admisă de alcool în sânge este de doar 0,01%, ceea ce înseamnă, practic, toleranță zero.

În plus, toți șoferii sunt obligați să aibă permanent în mașină o trusă de prim ajutor.

Un indicator rutier care arată o goarnă tăiată cu o linie roșie semnifică interdicția de a folosi claxonul.

În aceste zone, claxonarea este considerată contravenție.

În Belarus nu există, potrivit informațiilor disponibile, parcometre sau locuri special marcate pentru persoanele cu dizabilități.

În schimb, este ilegal să conduci o mașină murdară, regulă întâlnită și în alte state din estul Europei.

Chiar dacă o stradă este semnalizată ca fiind cu sens unic, bicicliștii pot avea dreptul de a circula în ambele direcții.

Șoferii trebuie să fie atenți la indicatoarele suplimentare care permit acest lucru.

La intrarea în Bulgaria, mașina trebuie să fie curată, iar circulația cu un vehicul murdar este ilegală.

Parcarea pe străzile cu sens unic este permisă doar pe partea stângă, deși circulația se desfășoară pe dreapta.

Limita de viteză pe autostradă este de 140 km/h, iar claxonul poate fi folosit exclusiv pentru a evita un accident.

Ciprul are unele dintre cele mai stricte reguli privind comportamentul la volan. Este interzis să mănânci sau să bei, inclusiv apă, în timp ce conduci, abatere sancționată cu amendă.

De asemenea, claxonarea este interzisă în zonele rezidențiale și în apropierea spitalelor.

Gesturile obscene adresate altor șoferi, inclusiv scuturatul pumnului, sunt amendate.

Șoferii sunt obligați să verifice sub mașină înainte de a pleca, pentru a se asigura că nu se află persoane, în special copii.

Regula a fost introdusă ca măsură de siguranță în zonele urbane. În plus, această obligație este menționată frecvent ca fiind una dintre cele mai neobișnuite din lume.

Spălarea mașinii este interzisă duminica, atât manual, cât și cu aparate de presiune. Șoferii care poartă ochelari sunt obligați să aibă o pereche de rezervă.

În Estonia, toate mașinile trebuie să aibă două cale de blocare pentru roți, utile în cazul unei opriri pe o pantă.

De asemenea, este interzis orice nivel de alcool în sânge pentru șoferi.

Limita de viteză pe autostradă scade de la 120 km/h la 100 km/h între lunile octombrie și martie, din cauza condițiilor meteo.

Farurile trebuie să fie aprinse permanent, iar parcarea este permisă doar pe partea dreaptă a drumului, cu excepția zilelor de curățenie stradală.

Dacă un șofer francez semnalizează cu farurile, acest lucru indică intenția de a trece primul, nu de a acorda prioritate.

Șoferii trebuie să aibă becuri de rezervă și un etilotest în mașină.

Limita de alcool este de 0,02%, iar parcarea la mai puțin de cinci metri de o trecere de pietoni este sancționată.

În Germania, în anumite perioade și zone sunt obligatorii anvelopele de iarnă. Unele segmente de autostradă nu au limită de viteză, însă rularea prea lentă sau rămânerea fără combustibil pe autostradă este sancționată.

Gesturile ofensatoare pot atrage amenzi de până la 500 de euro.

În Germania, nu există nicio lege explicită care să interzică șofatul dezbrăcat. Cu toate acestea, odată ce ieșiți din vehicul, trebuie să fiți îmbrăcați, deoarece veți intra într-un spațiu public.

De asemenea, motorul trebuie oprit la trecerile la nivel cu calea ferată.

Fumatul în timpul condusului este interzis, fiind considerat un factor de distragere a atenției.

Este interzisă părăsirea drumului pentru a parca în afara zonelor amenajate, măsura având rolul de a proteja flora și fauna.

Accesul cu mașina în anumite zone istorice este permis doar cu autorizație specială, iar nerespectarea regulii poate atrage amenzi semnificative.

Toate mașinile trebuie să aibă ștergătoare de parbriz funcționale, însă, paradoxal, legislația nu prevede explicit obligativitatea existenței parbrizului.

Pasagerul din dreapta față trebuie, la rândul său, nu nu consume alcool înainte de a călători cu mașina, nu doar șoferul.

Șoferii nu sunt obligați să semnalizeze schimbarea benzii.

Malta este, alături de statele din Insulele Britanice, una dintre puținele țări europene unde se circulă pe partea stângă.

Farurile trebuie să fie aprinse în permanență. De asemenea, unele reguli privind utilizarea luminilor de avarie se aplică din cauza perioadelor lungi cu lumină scăzută.

Una dintre cele mai neobișnuite reguli interzice purtarea hainelor cu imagini de urși în timpul condusului, pentru a evita distragerea atenției.

Este ilegal să transporți un recipient cu combustibil de rezervă în mașină. De asemenea, șoferii care poartă ochelari trebuie să aibă o pereche de rezervă.

Autostopul este interzis în Rusia, așa că evită să iei un autostopist în mașină sau să faci la rândul tău autostopul. La fel ca în alte state din Europa, mașina este obligatoriu să fie curată.

Toate vehiculele trebuie să fie dotate cu o bară de tractare și cel puțin trei metri de funie, echipamente considerate necesare în caz de avarie.

La mersul înapoi, șoferii sunt obligați să pornească luminile de avarie, nu fiind suficiente doar luminile de marșarier.

Dacă nu există marcaje galbene, parcarea este interzisă. Pe străzile cu sens unic, parcarea este permisă alternativ, în funcție de zi și de numerotarea clădirilor.

Șoferii nu au voie să folosească căști audio, iar bicicliștii au prioritate. Cei care poartă ochelari trebuie să aibă o pereche de rezervă.

În cazul unei amenzi, plata în termen de 20 de zile aduce o reducere de 50%.

Deși foarte multe dintre aceste reguli pot părea bizare, autoritățile susțin că ele contribuie la siguranța rutieră și la protejarea mediului.