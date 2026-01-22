Prețurile carburanților comercializați de Petrom au fost majorate din nou joi, 22 ianuarie 2026, marcând a cincea creștere din această lună. Atât benzina standard, cât și motorina standard s-au scumpit cu 4 bani pe litru, pe fondul ajustărilor succesive apărute după intrarea în vigoare a noilor accize de la începutul anului.

În București, conform datelor oficiale din Monitorul Prețurilor, benzina standard se vinde joi la valori cuprinse între 7,66 și 7,72 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la prețuri între 7,89 și 7,94 lei pe litru, în funcție de stație.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate joi sunt de 7,70 lei pentru benzina standard și 7,93 lei pentru motorină. Aceasta nu este prima ajustare recentă, întrucât Petrom a modificat prețurile și marți, 20 ianuarie, când motorina a fost scumpită cu 4 bani pe litru, iar benzina a rămas la același nivel.

Anterior, pe 15 ianuarie, compania a aplicat a treia majorare din lună, în același cuantum, după o ajustare similară realizată pe 13 ianuarie. Prima scumpire de după creșterea accizelor a avut loc pe 10 ianuarie, când ambii carburanți au înregistrat un plus de 4 bani pe litru. Singura ieftinire din ianuarie a fost consemnată pe 5 ianuarie, când prețurile au scăzut temporar cu 4 bani pe litru.

De la 1 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cumulat cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani, ca urmare a majorării accizelor aprobate de Guvern în vara anului trecut. La începutul anului, la stația Petrom Vitan, un litru de benzină costa 7,58 lei, iar motorina 7,77 lei.

Comparativ cu acea dată, benzina este în prezent mai scumpă cu 12 bani pe litru, iar motorina cu 16 bani, evoluția confirmând presiunea constantă exercitată de taxare asupra prețurilor la pompă.

Luna ianuarie 2026 a adus schimbări importante pe piața carburanților din Uniunea Europeană, ca urmare a modificărilor de taxe și accize aplicate de numeroase state membre începând cu prima zi din an. Aceste decizii fiscale au influențat direct nivelul prețurilor la pompă, accentuând diferențele dintre țări.

La nivelul Uniunii Europene, benzina Euro 95 se comercializează, în medie, la aproximativ 1,54 euro pe litru, în timp ce motorina se menține în jurul unui nivel comparabil, cu variații semnificative de la un stat la altul, în funcție de politica fiscală și de costurile locale.

În partea superioară a clasamentului se află statele cu cele mai ridicate prețuri la benzină. Olanda conduce detașat, cu aproape 2 euro pe litru, urmată de Danemarca și Liechtenstein, unde alimentarea a devenit considerabil mai costisitoare pentru șoferi.

La polul opus se regăsesc țările cu prețuri mai accesibile. Bulgaria, care a adoptat moneda euro la începutul anului 2026, se numără printre statele cu cele mai reduse costuri la carburanți din regiune. De asemenea, Malta și Lituania înregistrează niveluri scăzute ale prețurilor la benzină, situându-se sub media europeană.