Nu există indicii care să arate o scădere a prețurilor autoturismelor în perioada următoare, spune Matas Buzelis, expert în cadrul companiei de date auto carVertical. În același timp, el susține că șoferii nu ar trebui să se aștepte prea curând la vești bune, chiar dacă inflația s-a stabilizat în multe state din Uniunea Europeană.

În ultimii ani, stabilizarea inflației a dus la dobânzi mai mici în mai multe țări UE. Totuși, explicația este că nivelurile dobânzilor nu ar urma să revină rapid la situația dinaintea pandemiei, ceea ce păstrează mașinile noi mai greu de cumpărat pentru o parte dintre clienți.

În mod logic, dacă mașinile noi rămân scumpe, presiunea se mută în continuare pe piața second-hand, iar asta susține prețurile.

Din perspectiva lui Buzelis, piața nu are motive solide să se schimbe brusc în favoarea cumpărătorilor. Estimarea este că prețurile vor rămâne la un nivel apropiat de cel din anul următor, fără ieftiniri spectaculoase.

„Previziunile Băncii Centrale Europene arată că ratele dobânzilor nu vor reveni la nivelurile dinaintea pandemiei prea repede. Acest lucru înseamnă că mașinile noi nu vor fi la fel de accesibile așa cum erau în urmă cu câțiva ani”, explică Buzelis.

Piața auto la mâna a doua este influențată și de efectele întârziate ale pandemiei globale. Închiderea unor fabrici și criza cipurilor au dus la o producție mai mică de mașini la nivel mondial în perioada 2020–2023.

Consecința directă este că, acum, există mai puține vehicule vechi de doar câțiva ani disponibile pentru revânzare. Acest deficit lovește în special segmentul mașinilor de 3 până la 6 ani, adică exact zona care, de obicei, era considerată echilibrul ideal între preț și stare tehnică.

Buzelis arată că valoarea acestor mașini scade mai lent decât în trecut. Ideea este simplă: când oferta e mai mică, prețurile rezistă mai bine, chiar și în perioade în care cumpărătorii speră la scăderi.

„În prezent, valoarea mașinilor vechi de 3-6 ani scade într-un ritm mai lent decât în trecut. Piața mașinilor rulate susține prețurile ridicate și nu există niciun motiv ca acestea să scadă prea curând”, spune Buzelis.

În comparație cu piața clasică de second-hand, există totuși o zonă în care ar putea apărea vești mai bune pentru cumpărători. Este vorba despre mașinile electrice rulate, unde oferta crește de la an la an, iar acest proces ar urma să se accelereze în 2026.

Explicația ține de valul de electrificare din primii ani ai deceniului 2020. Multe vehicule electrice cumpărate atunci prin leasing ajung acum spre finalul contractelor, iar o parte dintre ele vor începe să apară tot mai des pe platformele cu anunțuri auto.

Matas Buzelis susține că, pe măsură ce numărul lor crește, piața poate împinge prețurile în jos. În această logică, electricele rulate ar putea deveni mai avantajoase, nu pentru că cererea explodează, ci pentru că oferta devine mai mare.

În plus, el punctează că, în fiecare an, sunt produse tot mai multe vehicule electrice noi, iar acestea ajung inevitabil, la un moment dat, și pe piața second-hand. Prin urmare, opțiunile se diversifică, iar cumpărătorii pot începe să vadă prețuri mai prietenoase decât în anii trecuți.

„În fiecare an, se produc tot mai multe vehicule electrice noi, iar toate vor ajunge într-un final pe piața de mașini rulate și din acest motiv vehiculele electrice devin tot mai avantajoase”, explică Buzelis.

Un alt factor care ar putea schimba piața este creșterea numărului de mașini electrice produse în China. Acestea pot contribui la o presiune suplimentară asupra prețurilor, mai ales dacă ajung în număr mare pe piața europeană.

Totuși, este menționat că încă este prea devreme pentru a evalua cererea reală pentru aceste modele. Motivul este că mașinile electrice chinezești tind să se deprecieze mai rapid decât cele ale unor producători europeni cunoscuți.

În același timp, ideea este că, dacă deprecierea este mai rapidă, există șanse mai mari ca unii cumpărători să evite astfel de modele și să aleagă alte mărci, considerate mai stabile ca valoare. În practică, această diferență poate conta mult pentru cineva care cumpără o mașină la mâna a doua și se gândește deja la revânzare.

În paralel cu schimbările economice, tot mai multe orașe europene impun restricții stricte pentru mașinile vechi și poluante. Este menționat că, de la 1 ianuarie 2026, țările UE vor interzice accesul în zonele cu emisii reduse pentru autoturismele diesel care nu îndeplinesc standardul Euro 5 și pentru cele pe benzină care nu îndeplinesc standardul Euro 2.

De la 1 martie, încălcarea acestor norme ar urma să fie sancționată cu amenzi. În acest context, Spania este prezentată ca un exemplu important, deoarece din 2026 toate orașele cu minimum 50.000 de locuitori vor fi obligate să își extindă zonele cu emisii reduse și să limiteze circulația mașinilor vechi.

În România, încă nu există zone de mediu active, dar mai multe orașe se pregătesc să introducă astfel de restricții. Bucureștiul este menționat ca un exemplu unde procesul ar fi fost deja inițiat și unde implementarea ar urma să dureze aproape doi ani, între 2025 și 2027, cu un plan de limitare treptată a accesului pentru vehiculele cele mai poluante.

Pe listă apar și alte centre urbane mari care ar urma să pregătească zone cu emisii reduse, precum Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara.

Uniunea Europeană se pregătește și pentru schimbarea standardelor privind emisiile, prin introducerea Euro 7. Matas Buzelis explică faptul că acest standard nu se va referi doar la noxe, ci și la alte forme de poluare, cum ar fi uzura frânelor și a anvelopelor.

Euro 7 se aplică și mașinilor electrice, care sunt de obicei mai grele și au un cuplu mai mare decât vehiculele convenționale. În consecință, anvelopele acestora se pot uza mai repede și pot elibera mai multe particule de microplastic în mediul înconjurător.

Totodată, noile norme ar urma să impună ca mașinile să respecte standardele de poluare de la momentul producției și timp de 10 ani sau până ajung la 200.000 de kilometri.

„Începând cu 2027, va intra în vigoare standardul Euro 7 care acoperă nu doar emisiile de noxe, ci și alte tipuri de poluare, precum uzura frânelor și a anvelopelor. Acest standard se aplică și mașinilor electrice, care sunt în mod tipic mai grele și oferă un cuplu mai mare decât vehiculele convenționale. Din acest motiv, anvelopele lor tind să se uzeze mai rapid, eliberând cantități mai mari de particule de microplastic în mediul înconjurător. Mai mult, noile norme obligă mașinile să îndeplinească standardele de poluare de la momentul producției și timp de 10 ani ulterior sau după ce ating 200.000 de kilometri”, explică Buzelis.

Prima etapă intră în vigoare pe 29 noiembrie 2026, moment din care mașinile nou produse ar trebui să obțină un certificat de conformitate Euro 7. Din noiembrie 2027, standardul ar urma să se aplice tuturor mașinilor nou înmatriculate în Uniunea Europeană.