Pe măsură ce ne apropiem de Evaluarea Națională, tot mai mulți elevi din clasa a VIII‑a și părinții lor caută soluții pentru pregătire suplimentară la limba română și matematică. Meditațiile rămân o opțiune populară, însă prețurile variază semnificativ în funcție de oraș, formatul ședinței și experiența profesorului.

Atenție! Prețurile sunt orientative și provin din platforme de anunțuri precum Anunțuri‑meditații.ro, CautMeditator.ro, OLX, BUKI sau Meditatii.ro. Costul variază în funcție de oraș, format (online sau față‑în‑față), experiența profesorului și durata ședinței.

În București, o oră de meditație la matematică costă între 75 și 120 RON pentru ședințe online sau la domiciliu, iar ședințele individuale de două ore pot ajunge la 150 RON. La limba română, o sesiune online de două ore este în jur de 130 RON.

La Cluj‑Napoca, tarifele pentru română sunt aproximativ 130 RON pentru două ore de pregătire individuală online. La matematică, o ședință de două ore online costă între 80 și 120 RON.

În Timișoara, meditațiile față‑în‑față sau online pentru matematică se situează între 80 și 120 RON pentru 1,5–2 ore, iar la română, prețurile variază între 80 și 130 RON pentru două ore.

Elevii din Iași pot găsi meditații la matematică între 60 și 120 RON/oră, fie online, fie în format fizic. La română, prețurile sunt mai variabile, fiind adesea oferite sub formă de pachete.

În Constanța, pregătirea la matematică online costă între 75 și 100 RON/oră, iar la română, între 100 și 130 RON pentru două ore.

Și la Craiova, tarifele sunt comparabile: 80–120 RON/oră la matematică și 100–130 RON pentru două ore de română, atât online, cât și fizic.

În general, meditațiile pentru clasa a VIII‑a au tarife similare cu cele de liceu, însă unele oferte individuale online pot fi puțin mai accesibile, în jur de 75–100 RON/oră.

În general, meditațiile online sunt mai accesibile (60–100 RON/oră pentru bac), în timp ce ședințele față‑în‑față sau la domiciliu sunt mai flexibile, dar mai scumpe (70–300 RON/oră sau pentru două ore). Cele mai solicitate materii sunt română și matematică. Profesorii cu experiență pot percepe tarife mai ridicate.

București

Materie Format Preț orientativ (RON) Română Online / față‑în‑față 50–150 (profesor cu experiență: 100–150) Matematică Online / față‑în‑față 70–150 Informatică Online 60–150 Fizică Online / față‑în‑față 75–140 Biologie Online / față‑în‑față 80–200 Chimie Online / față‑în‑față (2h) 80–300 Istorie Online / față‑în‑față 109–135 Geografie Online / față‑în‑față 109–135 Economie Online / față‑în‑față 109–135

Cluj-Napoca

Materie Format Preț orientativ (RON) Română Online / față‑în‑față 80–200 Matematică Online / față‑în‑față 100–300 Informatică Online 60–150 Fizică Față‑în‑față 75–140 Biologie Online / față‑în‑față 80–200 Chimie Față‑în‑față (2h) 80–300 Istorie Față‑în‑față 109–135 Geografie Față‑în‑față 109–135 Economie Față‑în‑față 109–135

Timișoara

Materie Format Preț orientativ (RON) Română Online / față‑în‑față 70–150 Matematică Online / față‑în‑față 70–150 Informatică Online 60–150 Fizică Față‑în‑față 75–140 Biologie Online / față‑în‑față 80–200 Chimie Față‑în‑față 80–300 Istorie Față‑în‑față 109–135 Geografie Față‑în‑față 109–135 Economie Față‑în‑față 109–135

Iași

Materie Format Preț orientativ (RON) Română Online / față‑în‑față 80–200 Matematică Online / față‑în‑față 80–200 Informatică Online 60–150 Fizică Față‑în‑față 75–140 Biologie Online / față‑în‑față 80–200 Chimie Față‑în‑față 80–300 Istorie Față‑în‑față 109–135 Geografie Față‑în‑față 109–135 Economie Față‑în‑față 109–135

Constanța

Materie Format Preț orientativ (RON) Română Online / față‑în‑față 69–150 Matematică Online / față‑în‑față 69–88 Informatică Online 60–150 Fizică Față‑în‑față 75–140 Biologie Online / față‑în‑față 80–200 Chimie Față‑în‑față 80–300 Istorie Față‑în‑față 109–135 Geografie Față‑în‑față 109–135 Economie Față‑în‑față 109–135

Craiova