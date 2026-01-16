Această vizită oficială reprezintă un moment semnificativ în relațiile diplomatice dintre România și Turcia, fiind prima vizită a unui ministru turc de interne în România din ultimii zece ani. După succesul său de la Bruxelles, care i-a adus porecla „Mr. Schengen”, Cătălin Predoiu se concentrează acum pe consolidarea unei noi relații strategice cu Turcia.

Evenimentul capătă o valoare simbolică deosebită, în contextul în care în 2026 se marchează 15 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

La București, ministrul turc Ali Yerlikaya a fost însoțit de o delegație de rang înalt, care include lideri ai principalelor structuri de securitate din Turcia, printre care Jandarmeria, Poliția Națională, Poliția de Frontieră, Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) și reprezentanți ai managementului migrației.

Participarea acestor oficiali reflectă intenția ambelor țări de a transforma dialogul politic într-o serie de măsuri concrete pentru securitatea transfrontalieră. Consultările au reconfirmat un nivel ridicat de cooperare, consolidat prin cadrul creat în 2024 la Ankara, odată cu înființarea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia.

Discuțiile dintre Cătălin Predoiu și Ali Yerlikaya s-au axat pe principalele provocări de securitate care afectează flancul estic și regiunea extinsă. În centrul discuțiilor au fost combaterea criminalității transfrontaliere, lupta împotriva traficului de droguri, arme și a crimei organizate, precum și gestionarea migrației ilegale. Părțile au convenit intensificarea cooperării operative pentru prevenirea traficului de migranți și a traficului de persoane.

În domeniul combaterii terorismului, oficialii au agreat extinderea schimbului de informații pentru a contracara atât atacurile, cât și sursele de finanțare ale acestora. Totodată, managementul dezastrelor a fost abordat ca un subiect strategic, deschizând calea unei colaborări strânse între structurile de urgență din România și Turcia, respectiv IGSU și AFAD.

Ministrul turc Ali Yerlikaya a subliniat, într-un mesaj publicat pe platforma X, importanța cooperării cu România pentru securitatea Mării Negre. El a afirmat că parteneriatul intre cele două țări va aduce beneficii semnificative nu doar pentru siguranța națională, ci și pentru stabilitatea întregii regiuni: „Am evaluat că cooperarea noastră cu România va aduce contribuții semnificative nu numai la securitatea țărilor noastre, ci și la securitatea regiunii noastre”.

În mesaj, Yerlikaya l-a felicitat pe Cătălin Predoiu, poreclit „Mr. Schengen”, pentru primirea călduroasă și elegantă, evidențiind respectul și apropierea dintre cei doi oficiali, dincolo de formulele obișnuite ale diplomației.

Întâlnirea a reconfirmat rolul României și al Turciei ca piloni ai stabilității regionale. Pe lângă cooperarea operativă, cei doi miniștri au agreat intensificarea programelor de formare profesională și a schimburilor de experiență între agențiile de aplicare a legii din cele două țări.