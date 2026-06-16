Cătălin Predoiu lansează un avertisment dur în PNL. Dan Andronic susține că partidul trebuie să aleagă între orgolii și guvernare

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic susține, într-un editorial publicat după ședința conducerii PNL de luni, că intervenția lui Cătălin Predoiu a reprezentat unul dintre cele mai importante semnale politice transmise în interiorul partidului în ultimele luni. Potrivit acestuia, liberalii se află în fața unei alegeri care poate influența atât viitorul formațiunii, cât și stabilitatea guvernării. Autorul afirmă că discursul ministrului de Interne a depășit cadrul unei simple dezbateri interne și a avut caracterul unui avertisment adresat întregii conduceri a partidului.

În analiza sa, Dan Andronic afirmă că reuniunea conducerii Partidului Național Liberal a evidențiat o ruptură profundă între două viziuni aflate în competiție în interiorul formațiunii: una orientată către asumarea guvernării și alta dominată de calcule interne și confruntări de partid.

Potrivit jurnalistului, intervenția lui Cătălin Predoiu a atras atenția tocmai pentru că a depășit nivelul unei simple evaluări politice și a pus în discuție capacitatea partidului de a răspunde responsabil unei situații complicate pentru România.

„De ce? Nu a fost doar o analiză de conjunctură. A fost, în esență, un ultimatum moral adresat unui partid care riscă să confunde guvernarea unei țări cu propria neputință și schizofrenie internă Realitatea: Ilie Bolojan a subordonat PNL în totalitate și joacă după un scenariu în care România se prăbușește din punct de vedere economic. Fie ca urmare a îndemnurilor primite din afara României, fie dintr-un sadism, dublat de măreția propriei persoane.”, scrie Dan Andronic.

Analistul politic susține că una dintre cauzele actualei situații este influența tot mai mare exercitată de Ilie Bolojan asupra deciziilor partidului. În opinia sa, direcția impusă de acesta riscă să împingă PNL într-o strategie care poate avea consecințe serioase asupra economiei și stabilității politice.

„Consecința: Dacă Adrian Veștea merge înainte, liberalii vor avea de ales între Orgoliu și Datorie. Aparent, nu e greu de ales”, afirmă Dan Andronic.

În continuarea ședinței, Cătălin Predoiu a transmis un mesaj pe care Dan Andronic îl interpretează drept unul dintre cele mai ferme avertismente formulate în ultimii ani în interiorul conducerii liberale.

Autorul editorialului consideră că tonul discursului a reflectat gravitatea momentului și dificultatea alegerilor pe care partidul trebuie să le facă în perioada următoare.

„Intuiesc că ar putea fi ultima dată când iau cuvântul în această formulă a conducerii PNL. Tocmai de aceea vreau să vorbesc deschis, responsabil și fără echivoc”, a declarat Cătălin Predoiu, conform surselor participante la reuniune.

Pentru Dan Andronic, această introducere nu a reprezentat o simplă formulă retorică, ci o încercare de a transmite conducerii partidului că miza depășește competițiile interne și interesele de grup.

„Atunci când un lider politic de calibrul său își începe intervenția ca pe un avertisment final, este clar că dincolo de ușile închise nu se mai discută despre funcții, ci despre supraviețuirea statului”, scrie Dan Andronic.

O parte centrală a discursului a fost dedicată semnificației desemnării lui Adrian Veștea și modului în care această decizie trebuie interpretată de liberali.

Potrivit lui Dan Andronic, Predoiu a încercat să demonteze ideea că președintele Nicușor Dan ar fi preferat o soluție exclusiv social-democrată și a argumentat că alegerea făcută de șeful statului reprezintă o oportunitate pentru PNL.

Analistul politic susține că, dacă președintele și-ar fi dorit să transfere întreaga responsabilitate a guvernării către PSD, ar fi avut la dispoziție această variantă.

Faptul că a optat pentru Adrian Veștea este interpretat de autor drept un semnal că PNL continuă să fie perceput drept un partid capabil să ofere stabilitate și predictibilitate într-un moment complicat.

În opinia lui Dan Andronic, ignorarea acestei oportunități ar însemna refuzul unei șanse politice importante primite de la Palatul Cotroceni.

„De fapt, asistăm la un exercițiu de sadism politic orchestrat de Ilie Bolojan. Acesta vrea să-l chinuie cât poate de mult pe președintele României, Nicușor Dan. Se consideră jignit personal de acesta și vrea să i-o plătească. Numai că nota de plată o achităm noi, nu ei…”, scrie jurnalistul.

În editorialul său, Dan Andronic afirmă că unul dintre mesajele esențiale transmise de Cătălin Predoiu privește necesitatea ieșirii rapide din actualul blocaj politic.

Autorul susține că România are în față proiecte economice și strategice care nu mai pot fi amânate din cauza disputelor dintre partide și a lipsei unui executiv cu puteri depline.

Potrivit acestuia, dosare importante legate de infrastructură, investiții și securitate regională necesită decizii rapide și reprezentare politică la cel mai înalt nivel.

„România este paralizată, iar prețul acestei stagnări se măsoară în dosare strategice de o greutate colosală, care nu mai pot aștepta nicio secundă”, scrie Dan Andronic.

Analistul atrage atenția că inclusiv discuțiile privind securitatea regională și relația cu aliații occidentali impun existența unui guvern care să poată lua decizii și să reprezinte România fără limitările unui interimat prelungit.

Autorul editorialului acordă atenție și conflictului apărut în ședință după intervențiile critice formulate la adresa lui Cătălin Predoiu.

Potrivit lui Dan Andronic, reacțiile venite din interiorul partidului au evidențiat existența unor standarde diferite în funcție de tabăra din care provin actorii politici implicați.

Analistul susține că Predoiu a răspuns acuzațiilor amintind de episoade mai vechi din istoria formațiunii și de conflictele care au marcat conducerea liberală în trecut.

„Reacția lui Predoiu a fost însă una tăioasă și fulgerătoare: i-a dat o replică scurtă, amintindu-i liderului de la Iași de un episod de acum un deceniu, când însuși Muraru, alături de un coleg (aș spune eu, cel mai probabil fratele său geamăn), îi propunea planuri de puci împotriva conducerii de atunci a partidului, Blaga și Gorghiu. Pentru a închide definitiv disputa, Predoiu a taxat dur derapajul așa-zisului coleg, concluzionând sec că „jignirile sunt doar un semn de neputință și disperare”, scrie Andronic.

În opinia autorului, PNL nu poate funcționa eficient atât timp cât aceleași acțiuni sunt judecate diferit în funcție de persoana care le inițiază.

În partea finală a editorialului, Dan Andronic afirmă că actuala criză a scos la suprafață o problemă pe care partidul a încercat să o evite ani la rând: îndepărtarea de propriul electorat și de valorile care i-au adus susținerea publică.

Autorul consideră că liderii politici trebuie evaluați după rezultate și efectele deciziilor lor, nu după simpatii sau rivalități de moment.

„PNL s-a rupt de propria sa bază politică și electorală. Se duce spre neomarxism cu entuziasmul șoarecilor ghidați de Flautul Fermecat al lui Bolojan”, scrie Dan Andronic.

Potrivit analistului, soluția susținută de Cătălin Predoiu este reconstruirea viitorului executiv în jurul unor oameni noi, capabili să recâștige credibilitatea pierdută și să refacă legătura dintre partid și electoratul tradițional.

Dan Andronic apreciază că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și că prelungirea conflictelor interne nu oferă nicio soluție practică pentru perioada următoare.