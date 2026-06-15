România nu mai poate rămâne în blocaj politic. Adrian Veștea: Trebuie să ne asumăm o persoană

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își va continua mandatul de formare a Guvernului, chiar dacă în interiorul PNL există opoziție față de desemnarea sa. După o ședință tensionată a Biroului Politic Național al partidului, liberalul a transmis că România nu își mai permite să rămână într-o situație de provizorat.

Veștea susține că lipsa unei majorități parlamentare fără PSD și blocajul politic din ultimele săptămâni impun găsirea rapidă a unei soluții pentru formarea unui nou Executiv.

La plecarea din ședința conducerii PNL, Adrian Veștea a declarat că discuțiile au fost tensionate, însă a încercat să le explice colegilor motivele pentru care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit acestuia, România se află de 41 de zile într-o situație de provizorat, iar politicienii au obligația de a găsi o soluție pentru formarea unei majorități și a unui guvern stabil.

Premierul desemnat a arătat că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unei majorități pro-europene fără participarea PSD. El a subliniat că, indiferent de diferențele politice sau de orgoliile existente, realitatea parlamentară trebuie luată în calcul.

Veștea a declarat că nu este o persoană conflictuală și că încearcă să privească situația din perspectiva interesului general. În opinia sa, continuarea blocajului politic ar afecta economia și încrederea investitorilor, într-un moment în care statul se confruntă deja cu presiuni bugetare importante.

„Țara stă de 41 de zile într-o situație de provizorat și cred că este de datoria noastră, a celor care suntem responsabili să nu o mai ducem în derizoriu. Știu că sunt orgolii, că astăzi nu există un calcul matematic să poți face majorități cu partidele pro-europene cu excepția PSD. Dacă punem mai presus orgoliul personal, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, pentru că nu există o majoritate. Asta au vrut românii în 2024. Oricine ar vrea să guverneze nu are cum să facă un guvern minoritar, iar vrând, nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp … se retrag fluxuri de capital de pe piață, lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Adrian Veștea a făcut referire și la situația creată după nominalizarea lui Eugen Tomac, susținând că acesta nu a beneficiat de sprijinul necesar din partea PNL pentru a forma un guvern.

În acest context, Veștea consideră că partidele trebuie să își asume o poziție clară și să identifice o formulă de guvernare funcțională.

El a afirmat că România nu poate continua într-o perioadă de incertitudine, în condițiile în care statul trebuie să se împrumute constant pentru a acoperi cheltuielile curente. Potrivit premierului desemnat, responsabilitatea liderilor politici este să participe la negocieri și să găsească soluții viabile pentru depășirea crizei.

Veștea a mai precizat că președintele Nicușor Dan i-a explicat situația dificilă în care se află țara și motivele pentru care a decis să îl desemneze pentru funcția de premier. Liberalul a spus că nu s-a considerat niciodată o variantă pentru această funcție și că nu a avut o relație apropiată cu șeful statului.

„PNL, din păcate, nu l-a sprijinit pe Eugen Tomac. Țara nu mai poate să continue la modul ăsta. Trebuie să ne asumăm o persoană, nu mai putem așa. În fiecare lună ne împrumutăm pentru a asigura funcționarea României. Sâmbătă președintele mi-a explicat situația prin care trece România. Responsabilitatea politicienilor este să se așeze la masă. Nu am fost apropiat de președinte, a existat o evaluare, mi-a și spus asta. Față în față nu am avut întâlniri, nu am crezut niciodată că aș putea fi o variantă de premier.”

Premierul desemnat a declarat că în interiorul partidului există numeroase voci care consideră că PNL trebuie să participe la guvernare.

Potrivit acestuia, cinci dintre cei 12 președinți de consilii județene ai partidului s-au pronunțat pentru menținerea liberalilor la guvernare. De asemenea, mai mulți parlamentari au susținut ideea participării la formarea unui nou Executiv.

Veștea a refuzat să precizeze numărul exact al parlamentarilor care îl susțin, argumentând că este o chestiune de decență și respect față de colegii săi.

În mesajul transmis după ședința PNL, premierul desemnat a insistat că formațiunea ar trebui să fie alături de unul dintre propriii săi membri și să contribuie la găsirea unei soluții pentru depășirea crizei politice.