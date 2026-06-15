România nu mai poate rămâne în blocaj politic. Adrian Veștea: Trebuie să ne asumăm o persoană
SURSA FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că își va continua mandatul de formare a Guvernului, chiar dacă în interiorul PNL există opoziție față de desemnarea sa. După o ședință tensionată a Biroului Politic Național al partidului, liberalul a transmis că România nu își mai permite să rămână într-o situație de provizorat.
Veștea susține că lipsa unei majorități parlamentare fără PSD și blocajul politic din ultimele săptămâni impun găsirea rapidă a unei soluții pentru formarea unui nou Executiv.
Adrian Veștea afirmă că România se află de peste 40 de zile într-o situație de provizorat
La plecarea din ședința conducerii PNL, Adrian Veștea a declarat că discuțiile au fost tensionate, însă a încercat să le explice colegilor motivele pentru care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru.
Potrivit acestuia, România se află de 41 de zile într-o situație de provizorat, iar politicienii au obligația de a găsi o soluție pentru formarea unei majorități și a unui guvern stabil.
Premierul desemnat a arătat că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unei majorități pro-europene fără participarea PSD. El a subliniat că, indiferent de diferențele politice sau de orgoliile existente, realitatea parlamentară trebuie luată în calcul.
Veștea a declarat că nu este o persoană conflictuală și că încearcă să privească situația din perspectiva interesului general. În opinia sa, continuarea blocajului politic ar afecta economia și încrederea investitorilor, într-un moment în care statul se confruntă deja cu presiuni bugetare importante.
„Țara stă de 41 de zile într-o situație de provizorat și cred că este de datoria noastră, a celor care suntem responsabili să nu o mai ducem în derizoriu. Știu că sunt orgolii, că astăzi nu există un calcul matematic să poți face majorități cu partidele pro-europene cu excepția PSD. Dacă punem mai presus orgoliul personal, nu vom ajunge niciodată să guvernăm această țară, pentru că nu există o majoritate. Asta au vrut românii în 2024. Oricine ar vrea să guverneze nu are cum să facă un guvern minoritar, iar vrând, nevrând, țara, după o perioadă lungă de timp … se retrag fluxuri de capital de pe piață, lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple”, a spus acesta la Antena 3 CNN.
Premierul desemnat spune că PNL nu l-a susținut pe Eugen Tomac și cere asumarea unei soluții politice
Adrian Veștea a făcut referire și la situația creată după nominalizarea lui Eugen Tomac, susținând că acesta nu a beneficiat de sprijinul necesar din partea PNL pentru a forma un guvern.
În acest context, Veștea consideră că partidele trebuie să își asume o poziție clară și să identifice o formulă de guvernare funcțională.
El a afirmat că România nu poate continua într-o perioadă de incertitudine, în condițiile în care statul trebuie să se împrumute constant pentru a acoperi cheltuielile curente. Potrivit premierului desemnat, responsabilitatea liderilor politici este să participe la negocieri și să găsească soluții viabile pentru depășirea crizei.
Veștea a mai precizat că președintele Nicușor Dan i-a explicat situația dificilă în care se află țara și motivele pentru care a decis să îl desemneze pentru funcția de premier. Liberalul a spus că nu s-a considerat niciodată o variantă pentru această funcție și că nu a avut o relație apropiată cu șeful statului.
„PNL, din păcate, nu l-a sprijinit pe Eugen Tomac. Țara nu mai poate să continue la modul ăsta. Trebuie să ne asumăm o persoană, nu mai putem așa. În fiecare lună ne împrumutăm pentru a asigura funcționarea României.
Sâmbătă președintele mi-a explicat situația prin care trece România. Responsabilitatea politicienilor este să se așeze la masă. Nu am fost apropiat de președinte, a existat o evaluare, mi-a și spus asta. Față în față nu am avut întâlniri, nu am crezut niciodată că aș putea fi o variantă de premier.”
Veștea susține că există parlamentari și lideri locali care sprijină participarea PNL la guvernare
Premierul desemnat a declarat că în interiorul partidului există numeroase voci care consideră că PNL trebuie să participe la guvernare.
Potrivit acestuia, cinci dintre cei 12 președinți de consilii județene ai partidului s-au pronunțat pentru menținerea liberalilor la guvernare. De asemenea, mai mulți parlamentari au susținut ideea participării la formarea unui nou Executiv.
Veștea a refuzat să precizeze numărul exact al parlamentarilor care îl susțin, argumentând că este o chestiune de decență și respect față de colegii săi.
În mesajul transmis după ședința PNL, premierul desemnat a insistat că formațiunea ar trebui să fie alături de unul dintre propriii săi membri și să contribuie la găsirea unei soluții pentru depășirea crizei politice.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.