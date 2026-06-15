PNL ia în calcul sesizarea CCR în cazul desemnării lui Adrian Veștea ca premier

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat luni că, în cadrul reuniunii Biroului Politic Național al partidului, va fi discutată eventualitatea sesizării Curții Constituționale a României, pe fondul unei posibile dispute juridice de natură constituțională legate de desemnarea lui Adrian Veștea în poziția de prim-ministru.

Discuțiile sunt anunțate în contextul unor interpretări divergente asupra procedurilor instituționale și a rolului președintelui în desemnarea șefului Guvernului. Daniel Fenechiu a precizat că tema sesizării Curții Constituționale va fi abordată de conducerea partidului.

„În Biroul Politic Național al PNL vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza, din perspectiva PNL, prim-ministrul și președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă”, a afirmat Fenechiu, la Parlament.

El a susținut că există o problemă de interpretare a prevederilor constituționale și a făcut referire la rolul instituțiilor implicate în procesul de desemnare a premierului.

În declarațiile sale, liderul senatorilor liberali a susținut că șeful statului ar fi încălcat obligații constituționale legate de consultarea partidelor politice.

„Constituția este foarte clară: la finalul fiecărei etape pentru desemnarea prim-ministrului, șeful statului are obligația constituțională să consulte partidele. Deci nu este o chestie la liberul arbitru al șefului statului, este o obligație constituțională. În momentul în care domnul Tomac și-a depus mandatul, șeful statului trebuia să invite partidele la negocieri și la finalul negocierilor trebuia să anunțe un prim-ministru. Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, este inacceptabilă. Îmi aduce aminte de manifestările de autoritate ale Regelui Carol”, a spus Fenechiu.

El a mai adăugat că, în opinia sa, situația nu ar necesita o măsură extremă precum suspendarea președintelui, însă o clarificare juridică ar putea fi utilă pentru viitor. Fenechiu a afirmat că o decizie a Curții Constituționale ar putea aduce clarificări pentru funcționarea instituțională ulterioară.

„Dar cred că o decizie a Curții ar ajuta și România și pe viitorul președinte sau pe actualul președinte să respecte regulile jocului constituțional”, a adăugat el.

Totodată, acesta a menționat că, anterior desemnării premierului, în PNL au existat discuții privind o formulă de guvernare minoritară formată din PNL, USR și UDMR, fără a fi stabilite decizii finale asupra conducerii executive.

Potrivit declarațiilor sale, au existat dezbateri interne privind scenariile politice posibile după eventuale evoluții instituționale. Fenechiu a făcut referire și la relațiile dintre președinte și lideri politici, susținând că există tensiuni și interpretări diferite asupra deciziilor recente.

El a mai afirmat că, în opinia sa, președintele ar fi avut o atitudine politică într-o anumită direcție și a invocat susținerea acordată în campania electorală unor lideri liberali, precum Ilie Bolojan, precum și dinamica internă a partidului în raport cu formarea guvernului.

„Cred că președintele a uitat de susținerea pe care i-a acordat-o Ilie Bolojan, cred că a uitat când în campania electorală ne-a spus că, dacă va câștiga președinția, îl desemnează prim-ministru pe Ilie Bolojan. Asta s-a văzut foarte clar, că președintele n-a avut niciun rol în momentul în care s-a pregătit moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, n-a ieșit să spună: ‘oameni buni, PNL s-a decis să nu mai facă guvern cu PSD, gândiți-vă ce faceți, aruncați România în aer’. Președintele s-a bucurat foarte tare că a scăpat de Ilie Bolojan. Vă dau o veste proastă, nu a scăpat. Ilie Bolojan se bucură de încrederea multor români. Dreapta românească va fi în jurul lui Ilie Bolojan”, a fost de părere Fenechiu.

Surse liberale au precizat că președintele Senatului, Mircea Abrudean, analizează posibilitatea sesizării Curții Constituționale privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Președinție. Demersul ar avea ca scop clarificarea conduitei instituționale în contextul actual.

Biroul Politic Național al PNL urmează să se reunească luni, la ora 17:00, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicușor Dan, moment care a generat discuții interne privind pașii politici următori.