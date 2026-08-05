Modelul Tesla produs în doar 250 de unități a ajuns în România. Cine conduce primul exemplar

Tesla Model S Signature este disponibilă acum și pe piața din România, primul exemplar importat fiind deținut de Dominic Marcu, campion național la viteză în coastă. Acesta este cunoscut și pentru faptul că a fost primul pilot din Europa care a participat într-un astfel de campionat cu o Tesla Model 3 de competiție.

Noul model reprezintă o ediție specială a sedanului electric Tesla și are o producție limitată la 250 de exemplare la nivel global. Dintre acestea, doar 20 de unități au fost alocate pieței europene. Model S Signature marchează etapa finală a modelului după 14 ani de prezență în gama constructorului american.

Automobilul a fost prezentat în România în cadrul unui eveniment restrâns, la care a participat și publicația ProMotor.ro. Exemplarul ajuns în țara noastră devine primul Model S Signature livrat unui proprietar român.

Tesla a oprit producția pentru modelele Model S și Model X după 14 ani de la debutul sedanului electric pe piață. Pentru a marca finalul perioadei de fabricație pentru cele două modele, compania a pregătit edițiile speciale Signature.

Tesla Model S Signature este produsă în 250 de unități, în timp ce Model X Signature are o producție limitată la 100 de exemplare. Astfel, cele două modele însumează 350 de automobile disponibile la nivel mondial.

Prețul de pornire pentru ambele versiuni este de 159.420 de dolari. Valoarea ultimelor trei cifre reprezintă o referință la numărul preferat al lui Elon Musk.

Comparativ cu variantele standard Model S Plaid, ediția Signature are un preț mai mare cu aproximativ 30.000 de dolari. Versiunea specială este construită pe baza modelului Model S Plaid, însă include o serie de elemente de design și dotări dedicate.

Tesla Model S Signature se diferențiază prin culoarea exterioară Garnet Red, o nuanță disponibilă exclusiv pentru această ediție și care nu este oferită pe alte modele Tesla de serie. Vopseaua are un aspect foarte închis în condiții de lumină redusă, dar devine mai vizibilă atunci când este expusă direct la soare.

Partea frontală include emblema Tesla finisată în auriu, amplasată pe același fundal din fibră de carbon utilizat și pe versiunea Plaid. Interiorul primește tapițerie din Alcantara albă, cusături aurii și elemente decorative aurii, inclusiv emblemele Plaid.

Pe bord este montată și o plăcuță numerotată, care indică exemplarul din seria limitată. Aceste detalii diferențiază ediția Signature de modelele obișnuite ale sedanului electric.

Din punct de vedere tehnic, Tesla Model S Signature păstrează configurația versiunii Plaid. Modelul este echipat cu trei motoare electrice, două amplasate pe puntea spate și unul pe puntea față.

Ansamblul dezvoltă o putere totală de 1.020 de cai putere și un cuplu maxim al sistemului de 1.420 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 2,1 secunde, în timp ce valoarea de 1,99 secunde comunicată de Tesla se referă la sprintul de la 0 la 60 mph, echivalentul a aproximativ 96 km/h.

Viteza maximă a modelului ajunge la 322 km/h, iar bateria cu o capacitate de 100 kWh oferă o autonomie estimată de aproximativ 500 de kilometri. Pe lângă performanțele tehnice, Model S Signature include acces gratuit pe viață la rețeaua Supercharger și sistemul Full Self-Driving. Modelul este echipat și cu jante de 21 de inch, iar sistemul de frânare carbon-ceramic este disponibil pe Model S Signature, potrivit celor relatate de promotor.ro.